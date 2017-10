Institutul de Boli Cardiovasculare Tg. Mureş a fost dotat cu echipamente medicale de 400.000 de dolari

Institutul de Boli Cardiovasculare Tg. Mureș a fost dotat cu echipamente medicale de 400.000 de dolari

Primele rezultate ale campaniei „Șansă la viață, șansă la noi amintiri” au fost prezentate, ieri, de conducerea Institutului de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, care a fost dotat cu echipamente medicale de ultimă generație, în valoare de aproximativ 400.000 de dolari – potrivit NewsIn. „Noul bloc operator de la IBCvT beneficiază acum de primul ecograf din România configurat pe investigații cardiologice la copii și nou-născuți. Prin intermediul campaniei , inițiată la începutul lunii iulie, Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu-Mureș a fost dotat cu echipamente medicale de ultimă generație, în valoare totală de aproximativ 400.000", a declarat Monica Suciu, manager general al IBCvT. Medici specializați în Elveția În cadrul campaniei au fost deja achiziționate pentru cel de-al doilea bloc operator al Institutului, un ecocardiograf cu sondă transesofagiană pediatrică, o pompă circulație extracorporeală, un monitor anestezie terapie intensivă și o stație de pompe volumetrice peristaltice. De asemenea, un medic de la IBCvT se află în prezent la specializare în cardiologie intervențională în Elveția, cheltuielile fiind acoperite din fondurile obținute în cadrul campaniei. „Cel mai important echipament este ecograful pediatric cu sondă transesofagiană. Este primul ecograf de acest tip din România configurat pe investigații cardiologice la copii și nou-născuți. Prin achiziționarea acestor echipamente putem deja să realizăm operații în cea de-a doua sală, sala fiind dotată cu echipamente la standarde europene” - a mai spus Monica Suciu. Campanie de succes Rezultatele campaniei „Șansă la viață, șansă la noi amintiri” corespund estimărilor inițiale ale Procter&Gamble, arată un audit desfășurat de Deloitte&Touch. Compania a analizat vânzările produselor Procter&Gamble participante la campanie pentru perioada 1 iulie-31 iulie și confirmă faptul că nivelul acestora este conform prognozelor inițiale ale P&G. Procter&Gamble estimează că, la finalul campaniei, valoarea totală a donației către Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș se va ridica la suma de 550.000 de USD. „Suntem impresionați de impactul pe care campania l-a avut până în prezent. Mulțumim tuturor celor care susțin campania prin cumpărarea produselor Procter&Gamble participante la aceasta și, care, prin gestul lor, le oferă copiilor cu malformații cardiace șansa la o viață normală”, a declarat Olivia Ciubotariu, specialist relații externe la Procter&Gamble. Amenajarea unui nou bloc operator Campania „Șansă la viață, șansă la noi amintiri” are drept scop amenajarea unui nou bloc operator la Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu-Mureș și specializarea în străinătate a personalului medical, cu ajutorul fondurilor provenite din vânzarea produselor pe parcursul campaniei. Campania „Șansă la viata, șansă la noi amintiri”, care se derulează în perioada 1 iulie-30 septembrie 2008, își propune salvarea cât mai multor copii cu probleme cardiace și responsabilizarea opiniei publice cu privire la gravitatea acestor probleme. Mii de copii se nasc cu malformații În România se nasc anual aproximativ 1000 de copii cu malformații cardiace, iar 900 dintre aceștia necesită intervenție chirurgicală în primul an de viață. Cea mai mare parte a acestora sunt operați în centrul de la Târgu-Mureș. Doar 270 de copii pot fi operați, în medie, într-un an, la Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, întrucât exista un singur bloc operator și o singură echipă specializată. Potrivit medicului Horațiu Suciu, numărul cazurilor operate până acum este mai mare cu 30 față de aceeași perioadă a anului trecut.