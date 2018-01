"Institutul Cantacuzino va fi instituţie de top a României"

"Institutul Cantacuzino va fi instituție de top a României"

”Avem o schemă de personal pe care noi am aprobat-o în jurul numărului de 1.075 de funcții dacă nu mă înșel și anul acesta vom porni cu un Memorandum pe care o să îl ducem în Guvern cu 200 de funcții pe care dorim să le scoatem la concurs pentru a putea să facem angajări la Institutul ”Cantacuzino”. Aceste 200 de posturi sunt defalcate pe specialități și pe nevoile pe care le are institutul în momentul de față. Nu mă refer doar la personal care să lucreze în linia de producția a institutului dar mă refer cu precădere la specialiști”, a precizat Mihai Fifor.Prin decizia Guvernului, Institutul a intrat în subordinea MApN. ”Nu vreau ca acest lucru să fie văzut ca un soi de miracol care va readuce dintr-o dată la viață tot ce însemna cândva Institutul ”Cantacuzino”. Armata nu face miracole dar, credem noi, în parteneriat cu colegii de la Institutul Cantacuzino, cu o gestiune mult mai judicioasă a ceea ce înseamnă resursele Institutului, și cu o recuplare a Institutului Cantacuzino la rețeaua institutelor specializate din această lume, plus cu rigoare militară vom putea să avem în foarte scurt timp o instituție readusă la nivelul la care trebuia să fie”, a explicat Mihai Fifor. Conducerea MApN are în vedere continuarea activității în instituție. Ministrul crede că cea mai mare problemă a acestei instituții este lipsa specialiștilor.”Cred că cea mai mare problemă pe care o are această instituție în momentul de față, problema care a dus la un moment dat la încetarea producție de vaccin, este faptul că foarte mulți dintre specialiștii Institutului ”Cantacuzino” au ales să plece din această instituție, iar lucrul acesta este cel mai sensibil lucru cu care ne confruntăm”, a spus Mihai Fifor.Este nevoie de finanțare serioasă pentru ca laboratoarele Institutului să devină de top, potrivit ministrului Apărării. ”Pentru asta este nevoie de infuzie de personal, este nevoie de finanțare serioasă și este nevoie de investiții în infrastructură. Toate aceste lucruri le vom face începând cu primăvara acestuia an”.Ministrul Mihai Fifor a mai precizat că va realiza un parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”. ”În parteneriat cu UMF cu orice altă instituție de învățământ medical din țară dorim să continuăm această colaborare, dorim să continuăm să formăm aici viitorii specialiști în domeniu prin activitatea pe care cadrele didactice ale UMF o desfășoară în cadrul acestui institut. Urmează să gândim împreună cu Ministerul Educației și cu Ministerul Sănătății modul în care vom organiza locurile la rezidențiat începând cu această toamnă astfel încât să acoperim și nevoile Institutului ”Cantacuzino”.”Institutul Cantacuzino va fi instituție de top a României”, potrivit ministrului. ”Vom începe să lucrăm pe producție experimentală. Dorim ca aici pe linie să putem să formăm viitorii specialiști pentru producția pe care o lansăm într-o facilitate nouă. V-am spus și la ultima întâlnire și o să spun și astăzi: suntem în faza în care identificăm un teren din patrimoniul Ministerului Apărării Naționale acolo unde să facem o hală de producție nouă pentru ce înseamnă linie de producție de vaccin”.Mihai Fifor spune că va relansa producția de vaccin antigripal, BCG-ul și să revină la branduri cunoscute al Institutului ”Cantacuzino”. ”Cea mai optimistă variantă pentru repunerea pe piață a vaccinului antigripal este la un an jumătate-doi ani”. El a declarat că va fi construită o nouă hală industrială pentru producția de vaccin.”De îndată ce avem identificată suprafața de teren putem porni proiectul unei hale industriale de producție de vaccin. MApN are toate resursele necesare pentru a putea să facă o astfel de investiție și garantăm că vom face o asemenea investiție.Nimeni nu părăsește Institutul ”Cantacuzino”. Dimpotrivă facem angajări, analizăm încă modul în care facem trecerea către partea militară”, a afirmat Fifor, care se gândește ca angajarăile specialiștilor să fie făcute în sistemul militar astfel încât aceștia să aibă dublă calitate”.În ceea ce privește produsele pe care Institutul le producea, ministrul Apărării a spus că va reanaliza portofoliul. ”Nu ne ascundem, știm cu toții producția a încetat pentru că la un moment dat nu a mai existat avizul din partea ANMDM. Nu am să comentez de ce, cum, în ce împrejurări acest aviz nu s-a mai dat. Însă știu un singur lucru: România poate și trebuie să fie un producător de vaccin și lucrul acesta îl poate face Institutul Cantacuzino”.În clădirea din Splaiul Independenței vor rămâne laboratoarele naționale de referință. ”În spațiile de aici rămâne partea de cercetare, rămâne partea de învățământ, lucruri care se petrec și în momentul de față. De aici vom extrage partea de producție. Nu cred că este firesc ca în centrul Bucureștiului să avem o facilitate de producție de vaccin”, a mai spus șeful MNpN.Sursa: News.ro