Instantaneul zilei

Ştire online publicată Luni, 22 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Săptămâna trecută, când am mers să hrănesc animăluțele de care am grijă, la ghenă era o femeie cu un par în mână. Când am întrebat-o ce face cu parul, mi-a răspuns că îi este frică de câini. De fapt, voia să ia mâncarea, nu ar fi fost prima dată când se întâmplă” - Eugenia Hulea, președinte Fundația „Noroc”. De altfel, toate ghenele din oraș își au abonații lor, cei pe care sărăcia i-a împins să caute prin gunoaie…