Inspectorii şi executorii fiscali se plâng că merg în interes de serviciu cu autobuzele insalubre şi supraaglomerate!

1

,,conditii neadecvate"

Asta-i culmea nesimtirii! Nu suporta sa se deplaseze cu mijloacele de transport in comun!!! Poate doriti autoturisme electrice ,care sa nu poluati ,pentru ca poluati destul dumneavoastra mediul de afaceri. Legislatia o aplicati dupa bunul plac. Cand este vorba de o multinational,va purtati cu manusi,iar cand vine vorba de un intreprinzator autohton ,il catalogati ca evazionist si hot! Poate merg institutiile abilitate in parcarile sediilor anaf ,si vad cu ce autoturisme circula lucratorii anaf! Poate se vor face verificari la economiile acestora ! S-ar colecta la buget(prin confiscare,pentru ca legea 18 este in vigoare) sume incomensurabile.Singurele categorii care nu au facut,si nu vor face greva ,sant lucratorii din anaf si cei din vami!Iar daca nu va convin conditiile de transport, aveti posibilitatea sa va PRIVATIZATI ,domnilor bugetari!