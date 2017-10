Inspectoratul de Construcţii vrea reluarea traficului greu pe podul IPMC pe sensul spre Bucureşti

Pentru a încetini degradarea podului de la Butelii

Inspectoratul de Construcții vrea reluarea traficului greu pe podul IPMC pe sensul spre București

Inspectoratul Teritorial de Construcții avertizează că, în mai puțin de un an, Podul de la Butelii ar putea fi închis din cauza degradării avansate la care este supus după transferarea traficului greu de pe Podul IMPC. În urmă cu aproape o lună de zile, Primăria Constanța a închis traficul de mare tonaj pe podul IPMC considerând că nu mai este sigur. Toate tirurile au fost redirecționate către podul din zona Butelii. Însă nici acela nu este într-o stare foarte bună. „Expertizele cele mai recente arată că și Pasajul Cumpenei, cum se numește podul de la Butelii, are nevoie de lucrări de punere în siguranță, în valoare de 700.000 de euro. Traficul greu pe podul respectiv a fost transferat fără să se realizeze aceste lucrări, de aceea este posibil ca în șase luni - un an, să ajungă și el în imposibilitatea de a mai fi utilizat, pentru că se grăbește degradarea. Mai ales că pe aici vor trece toate mașinile de mare tonaj ce vor transporta materiale de construcții către podul care se construiește la Agigea și către cele 26 de poduri ale centurii Constanței”, a precizat directorul coordonator al Inspectoratului Teritorial de Construcții Constanța, Gigi Chiru. Aproape două milioane de euro pentru consolidarea podului IPMC Potrivit acestuia, consolidarea podului IPMC necesită lucrări în valoare de 1.970.000 de euro. „Primăria se plânge că nu are acești bani, dar ar trebui să mai reducă din alte cheltuieli cu publicitatea, către firmele clientelare. Dacă te uiți numai pe contractele de anul trecut, din două contracte se strâng cele aproape două milioane de euro necesare pentru reparația podului”, a mai adăugat Gigi Chiru. Până când autoritățile locale se vor hotărî să facă astfel de lucrări, directorul ITC propune, pentru menajarea podului de la Butelii, reluarea traficului greu pe podul de la IPMC, însă numai pe sensul de la Mangalia spre București. „Pentru a nu scurta timpii de degradare a Pasajului Cumpenei, s-ar putea merge pe varianta traficului de mare tonaj doar pe sensul spre Mangalia. Iar pentru sensul dinspre Mangalia spre București să se poată folosi în continuare podul de la IPMC”, a explicat Gigi Chiru.