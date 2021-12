Inspector ITM Adrian Luca: „Angajatorii sunt tracasați cu toate aceste modificări legislative, de nesiguranța zilei de mâine”

-Câte petiții ați înregistrat de la începutul anului și până în prezent?



-Cei 24 de inspectori au trimis spre soluționare 1.210 petiții. Foarte des este invocată neacordarea concediului de odihnă. O parte dintre reclamații vin de la firmele de pază, dar aici trebuie precizat că, unii angajați, când pleacă de la o societate, nu se duc la patroni să își încheie socotelile și vin direct la ITM. Și construcțiile sunt vizate, comerțul, dar toate domeniile de activitate sunt reclamate. Unele petiții sunt mai ciudate. Oamenii ne spun că nu li se permite accesul la telefon, că au fost dați afară de pe anumite grupuri de pe Whatsapp etc. Deci, evident, ne confruntăm și cu petiții care nu țin de competența noastră.



-Cu ce probleme v-ați confruntat în relația cu angajatorii?



-Mulți dintre ei, din cauza situației pandemice, sunt într-o stare de stres permanent. Nu este plăcut să primești un control de la ITM nici atunci când afacerea merge bine, ce să mai spunem în momentul în care lucrurile nu funcționează așa cum și-ar dori. Unii dintre ei sunt la început mai recalcitranți, dar trebuie să-i înțelegem și pe ei. Sunt tracasați cu toate aceste modificări legislative, de nesiguranța zilei de mâine, nu știu când țin deschis, când nu, și au și ei salariați în spate, pe care trebuie să îi plătească.



-Câți angajați la negru au fost descoperiți în 2021?



-Anul acesta, am avut 90 de societăți care au utilizat munca fără forme legale, fiind descoperiți 174 salariați în neregulă. Dintre aceștia, 57 sunt femei, zece tineri sunt sub 18 ani și restul bărbați. Amenzile sunt în valoare de 3,4 milioane de lei.





-În anul 2021, au fost organizate mai multe campanii, împreună cu Inspecţia Muncii, acestea având rolul de a constata dacă angajatorii respectă regimul de telemuncă, munca la domiciliu şi declararea programului pentru angajatorii cu mai mult de 50 de salariaţi. În general, nu am întâlnit probleme deosebite, dar aceste verificări continuă.-În ultima perioadă, sunt probleme cu societăţile care au profil de activitate jocurile de noroc şi restaurante. Unele dintre ele nu respectă programul de închidere, respectiv ora 22.00, sau nu respectă legea privind accesul nevaccinaţilor. Ei au fost sancţionaţi, cu amenzi cuprinse între 1.000 şi 5.000 de lei, conform legii. Desigur, am avut şi situaţii în care am aplicat amenzi pentru nerespectarea regimului prevăzut de Legea nr. 55 și s-au stabilit măsuri pentru nerespectarea acestor prevederi. Ulterior, în momentul în care i-am vizitat a doua oară şi am constatat că nu au fost respectate măsurile dispuse, au fost sancţionaţi, din nou, pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse. În principiu, însă, nu sunt mulţi cei care au recidivat.-Până la acest moment, în domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate 3.342 acțiuni de control. În urma acestor verificări, un număr de 599 de angajatori au fost sancționați contravențional, cuantumul amenzilor fiind de 5,8 milioane de lei. Principalele încălcări ale prevederilor legale s-au referit la încadrarea în muncă a personalului, munca nedeclarată, neîncheierea contractelor de muncă, netransmiterea acestora în Revisal, anterior începerii activității, prestarea de activități pe perioada suspendării contractului de muncă, prestarea de ore suplimentare. Alte nereguli s-au referit la neacordarea drepturilor salariale, nemenținerea evidenței timpului de lucru și neeliberarea documentelor necesare la încetarea activității.