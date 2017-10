Inspecţia Muncii. Aproape 300 de persoane, depistate muncind la negru

1

Tara, tara ,vrem tembeli!

Cand locurile de munca sunt ca oazele in Sahara,cum sa ai ticalosia de cea mai joasa inchipuire,sa sanctionezi pe amaratul care,atentie,a lucrat,nu a furat ?! Daca seful nu a facut contract cu el,e pentru ca probabil ,nu era cazul sa-l tina mult timp si statul talhar traditional ia taxe uluitoare pe forta de munca,dar asta oricum nu ar trebui imputat omului disperat de foame,in stare sa accepte orice conditii intr-o tara de tot,de absolut tot cacatul! Pe interlopi nu-i starpeste nimeni,nici pe asa zisii afaceristi, mafioti cu relatii politice,hai sa dam in saracii fara nume sonore,hai sa omoram pe amaratii care au demnitatea sa traiasca din munca prost platita in loc sa fure ca mai marii nostrii conducatori !!!