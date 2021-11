Înscrierea în programele Casa Eficientă Energetic, Rabla Clasic și Plus, suspendată temporar

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat că sesiunile de înscriere în programele Rabla Clasic, Rabla Plus vor fi suspendate începând din 3 decembrie, şi Casa Eficientă Energetic, din 15 decembrie, pentru a analiza modul de derulare a acestora şi face modificări astfel încât accesarea finanţării să fie mai simplă. În cadrul Programului Rabla Clasic, valoarea primei de casare este de 7.500 de lei, iar valoarea ecobonusurilor acordate pentru stimularea achiziţionării autoturismelor cât mai puţin poluante, în funcţie de tehnologia folosită, este de 1.500 de lei pentru autovehiculele cu emisii scăzute şi 3.000 de lei la achiziţionarea unui autovehicul nou echipat cu sistem de propulsie hibrid. Ecobonusurile se pot cumula în cazul în care maşina nouă îndeplineşte ambele condiţii, ajungându-se astfel la o reducere de 12.000 de lei din preţul total al autovehiculului nou. Pentru achiziţionarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 5.500 de lei. În cadrul Programului Rabla Plus, se acordă două tipuri de ecotichete, respectiv 45.000 de lei pentru maşinile pur electrice şi 20.000 de lei pentru maşinile hibrid plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autoturismului nou. Programul Casa Eficientă Energetic are un buget total de 110.087.873 lei prin care erau decontate cheltuieli cu amenajarea locuinţei. Pentru acest program au fost depuse 14.014 de cereri până la încheierea sesiunii de înscriere.