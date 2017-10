INS. Mor mai mulţi români decât se nasc

INS. Mor mai mulți români decât se nasc

În luna martie s-a înregistrat nașterea a 13.566 de copii, cu doar 80 mai mulți decât în luna februarie. Conform datelor făcute publice de Institutul Național de Statistică, numărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate în luna martie a fost de 22.353, cu 2.065 mai multe decât în luna februarie.Astfel, sporul natural provizoriu a fost negativ în luna martie, de 8,787 de persoane, decedații având un excedent față de născuții-vii, la fel ca în luna februarie, când a fost de 6.802 persoane.Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an, înregistrate în luna martie a fost de 160 (11,8 copii sub un an la 1.000 de născuți-vii), rata fiind în creștere față de luna februarie, când a fost de 11,4 copii sub un an la 1.000 de născuții vii.De asemenea, numărul născuților-vii a fost mai mic cu 2.410 în luna martie față de aceeași lună din 2012, iar numărul persoanelor care au decedat a fost mai mic cu 2.541 de persoane față de luna martie 2012.