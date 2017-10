INS. Mai mulţi români mor decât se nasc

INS. Mai mulți români mor decât se nasc

În luna ianuarie s-au născut 17.913 copii, cu 4.263 mai mulți decât în luna decembrie. Potrivit datelor făcute publice de Institutul Național de Statistică, numărul persoanelor care au decedat în același interval a fost de 22.238, cu 835 mai puțin decât în luna decembrie.Astfel, sporul natural provizoriu a fost negativ în luna ianuarie, de 4..325 de persoane, decedații având un excedent față de născuții-vii, la fel ca în luna decembrie, când a fost de 9.423 de persoane.Numărul deceselor copiilor cu vârsta sub un an, înregistrate în luna ianuarie a fost de 149 (8,3 copii sub un an la 1.000 de născuți vii), rata fiind în scădere față de luna decembrie, când a fost de 9,8 copii sub un an la 1.000 de născuți vii).