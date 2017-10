INS. În sfârşit, populaţia României este în creştere

INS. În sfârșit, populația României este în creștere

Populația României a crescut în iulie cu 43 de persoane, pentru prima dată în acest an, fiind înregistrate 19.305 nașteri, cu peste 3.200 mai multe față de iunie, și 19.262 de decese, cu 22 mai puține.Potrivit datelor făcute publice de Institutul Național de Statistică, sporul natural a fost pozitiv în luna iulie, de 43 persoane (născuții-vii având un excedent față de decedați), spre deosebire de celelalte luni ale anului în care a fost negativ. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an înregistrate în luna iulie a fost de 140, în scădere cu 1 față de luna iunie (141 decedați sub 1 an).În luna iulie s-au născut 19.305 copii, cu 3.207 mai mulți decât în luna iunie și au decedat 19.262, în scădere cu 22.