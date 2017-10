INS. Cu cât a scăzut populaţia României la finele lui 2013

INS. Cu cât a scăzut populația României la finele lui 2013

În luna decembrie s-a înregistrat nașterea a 14.149 de copii, cu 782 mai puțini decât în luna noiembrie. Potrivit datelor făcute publice de Institutul Național de Statistică, numărul persoanelor a căror decese au fost înregistrate în luna decembrie a fost de 24.034, cu 3.626 mai multe decât în luna noiembrie.Sporul natural provizoriu a fost negativ în luna decembrie, cu 9.885 de persoane (decedații având un excedent față de născuții-vii), la fel ca în luna noiembrie (5.477 de persoane). De asemenea, numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an, înregistrate în luna decembrie a fost de 123 (8,7 copii sub un an la 1.000 născuți-vii), rata fiind în creștere față de luna noiembrie, când a fost de 8,6 copii sub un an la 1.000 născuți-vii.