Înrolaţi la creşă încă din maternitate

Înrolați la creșă încă din maternitate

În prezent, în județul Constanța, funcționează cinci creșe. Toate sunt peste capacitate, deși personalul este în deficit. Șansa ca să prindă un loc este destul de mică. Nu și dacă părinții au fost inspirați și l-au înscris pe cel mic la creșă încă din primele luni de viață. Acum, dacă un părinte se gândește că ar putea începe serviciul peste câteva luni și se duce să-și înscrie copilul la creșă, va avea surpriza neplăcută să i se spună că va putea fi primit abia la sfârșitul luni 2012 sau chiar din 2013."În 2009-2010, au intrat toți, în ordinea depunerii cererii. Am avut 40 de locuri, dar am primit 50. Au fost 19 creșe în 1989, după care, din lipsă de copii, s-au autodesființat. Acum cinci ani, s-a desființat și Creșa nr. 5, după care a venit avalanșa de tineri cu probleme, care au nevoie să muncească și trebuie să își lase undeva copiii", a declarat, pentru "Cuget Liber", Cezara Dima, șeful Serviciului de Administrare Creșe din Primăria Constanța.Se pare că, în ultima perioadă, a crescut semnificativ și numărul familiilor monoparentale. "Apar tot mai multe solicitări de la mame singure care trebuie să muncească și au nevoie de locul respectiv. Atunci au întâietate, îi băgăm și peste rând. Avem aproximativ 200 de mame singure, cu documente justificative, cu tați plecați în străinătate, care nu se mai întorc", a mai explicat Cezara Dima.Din păcate, supraaglomerarea creșelor nu este singura problemă. Personalul este insuficient și se întâmplă ca o singură îngrijitoare să supravegheze o armată de 30 de copii."Avem o singură persoană care îi supraveghează de la ora două la ora șase. De asemenea, avem șase cadre didactice educatoare de la Inspectoratul Școlar Județean Constanța și două ale noastre. Mai grav este că nu putem nici să facem angajări. Uneori, când am avut nevoie, am mai lucrat și cu părinții. La sfatul psihologului de la Școala Părinților, prin diferite proiecte, i-am implicat și pe ei. Veneau și mai suplineau, la grupele mari, câte două-trei ore, când era maximă agitație, între 10 și 13", a mai spus șeful creșelor.Dincolo de toate aceste probleme, copiii care reușesc să intre în colectiv o duc foarte bine. Se joacă, învață, mănâncă, dorm la prânz, ies afară la aer."Contravaloarea celor trei mese zilnice este de șase lei. Rețetele sunt făcute de un medic nutriționist, iar copiilor se vede că le merge bine. Iau în greutate, sunt veseli. Îi scoatem afară în curte în fiecare zi, pentru că ei au nevoie să stea la aer, după care dorm la prânz", a povestit Cezara Dima.Potrivit acesteia, Serviciul de Creșe a căutat soluții pentru a accepta și cererile în așteptare. Și, dacă spații s-ar găsi, totul se reduce la lipsa de personal și imposibilitatea de a angaja. "Acum avem în creșe 400 de copii, dar mai sunt 300 de cereri în așteptare. Înscrieri se fac tot timpul anului și de multe ori se eliberează locuri pe parcurs. Nu toți copiii care intră la 1 septembrie termină anul, unii se retrag și atunci se mai eliberează câte un loc", a explicat șefa Creșelor.Mai în glumă mai în serios, Cezara Dima le recomandă părinților să-și înscrie copiii la creșă încă de când se nasc. Numai așa pot spera că vor prinde un loc într-o creșă atunci când va veni vremea ca mama să se întoarcă la serviciu.