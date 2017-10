Îngropaţi în betoane, pe malul mării. Cum construiesc şmecherii Constanţei bloc după bloc

Îngropați în betoane, pe malul mării. Cum construiesc șmecherii Constanței bloc după bloc

Construcția de imobile pe spațiu verde a devenit o practică în ultimii ani, la Constanța. Cu sprijinul și mijlocirea autorităților locale, așa-ziși investitori au pus mâna pe terenuri ce aparțineau domeniului public și au început să toarne betoane chiar în ferestrele vecinilor cărora le-au luat grădinile. Unii au tăcut și s-au resemnat, alții au pornit lupte despre care trag spe-ranțe că le vor câștiga vreodată.Este și cazul proprietarilor aparta-mentelor din blocurile BM7 și BM8 de pe strada Pescarilor din cartierul Faleză Nord care s-au trezit anul trecut cu spațiile verzi din fața blocului îngrădite și cu șantierele sub ferestre. Disperați, oamenii au făcut demersuri să afle cine și ce li se construiește sub nas. „Am început să bom-bardăm autoritățile locale cu solicitări, memorii și reclamații. La cele mai multe ni s-a răspuns în doi peri, ne-au fost oferite informații incomplete și am fost purtațide la un serviciu la altul. Am fost nevoiți să facem solicitările mai departe, la București, la Inspectoratul de Construc-ții, și la Prefectură. Abia atunci am început să primim răspunsuri concrete. Așa am aflat că fusese deja elaborat un Plan Urbanistic Zonal, inițiat de George Secărea, în septembrie 2014, pentru emiterea autorizația construcției unui bloc cu șase etaje, că deja avusese loc consultarea publică, deși noi nu fuse-sem anunțați”, ne-a povestit un locatar din zonă.Autoritățile locale,bombardate cu reclamațiiProprietarii din blocurile de trei etaje în fața cărora se va ridica imobilul au cerut inclusiv prefectului județului să se implice în cazul lor. „Considerăm că nu au fost respectate procedurile legale privind participarea cetățenilor la procesul de elaborare a actelor normative. Nu a fost afișat anunțul pe teritoriul zonei studiate, nu au fost făcute anunțuri către proprietarii din zonă, nu au fost organizate întâlniri cu proprietarii din zonă, nu au fost afișate pe site-ul primăriei, rezultatele consultării și nici nu se regăsește minuta ședinței publice. Anunțul de intenție și anunțul de consultare au fost afișate doar pe internet și sunt incomplete. Nu sunt specificate numele, funcția persoanei responsabile cu informare și consultarea publicului. Nu este specificat modul în care va fi transmis răs-punsul la observații. Partea desenată este incompletă, incorectă și neserioasă”, i-au scris locatarii prefectului Constantin Ion. Acesta le-a răspuns, nouă zile mai târziu, că a direcționat petiția către Inspectoratul Regional de Construcții Sud-Est și Primăria municipiului Constanța, „cu solicitarea de a verifica aspectele sesizate și de a pre-zenta răspunsul corect, cu precizarea aspectelor contrare legii constatate și măsurilor legale aplicate cu precizarea cadrului normativ aplicat”.Așa cum era de așteptat, răspunsul Primăriei Constanța, semnat de inspectorii de urbanism Andreea Buculeasa, Geor-giana Soare, șef serviciu Mariana Munteanu și arhitectul șef Luiza Elena Tănase, susține că aprobarea PUZ-ului s-a făcut conform legii, omițând însă alte întrebări formulate de cetățeni. Consi-derând răspunsul incomplet și nesatis-făcător, proprietarii au revenit către primar, cu o reclamație administrativă, în care subliniau reluarea procedurii de elaborare și aprobare a PUZ-ului. „Intenția și invi-tația la dezbaterea publică au fost publicate doar pe site-ul primăriei, într-o formă ce nu ține cont de prevederile legale, iar pe teren nu a fost afișat niciun panou. Drept pentru care nu am putut participa la dezbaterea publică amintită. Imobilele ce urmează a se construi sunt în imediata vecinătate a blocului nostru, ne afectează și legislația în vigoare ne dă dreptul de a ne informa și de a formula sesizări privitoare la acțiunile ce se des-fășoară pe terenul alăturat”, au precizat locatarii.Dezbaterea publică reluată, proiectul modificatCâteva zile mai târziu, tot arhitectul șef Luiza Tănase le răspunde petiționarilor că va fi reluată dezbaterea publică. Ulterior, inițiatorul PUZ-ului a modificat și proiectul, anunțând că va construi pe o suprafață mai mică din teren. „Se pare că ne-am atins scopul în prima fază pentru că am înțeles că au redus suprafața pe care vor construi. Dar noi nu vrem să se mai con-struiască deloc. Asta trebuie să înțeleagă autoritățile locale. În zonă sunt deja două construcții făcute, cu mari probleme de legalitate. Urmează a treia. Ceea ce în-seamnă că pe noi ne îngroapă”, ne-au mai spus locatarii.Construcțiile la care fac referire vecinii sunt un bloc cu șase etaje, unul cu șapte etaje, în fază de finisare și un șantier abandonat. „Am cerut situația juridică a terenului respectiv, ni s-a răspuns că este vorba despre informații cu caracter personal. Pentru primul bloc care s-a făcut, unul din motivele de anulare a autorizației a fost chiar studiul de însorire, pentru că blocul nostru nu a fost luat în calcul. Însă, acum totul se raportează la ceea ce s-a construit deja, chiar dacă acele construcții nici măcar nu sunt considerate perfect legale”, au precizat proprietarii, revoltați.O sumedeniede disfuncționalități„O analiză sumară a Memoriului de prezentare relevă incoerența expunerii, ocolirea adevărului, lipsa de justificări temeinice, omiterea prevederilor legale, raportarea repetată la HCLM-urile aprobate și interesul ridicat al investitorilor”, con-sideră locatarii. Mai mult decât atât, schițele zonei, realizate în scopul auto-rizărilor de construcție nu sunt întocmai situației de la fața locului. Fie arhitecții au desenat greșit, fie este vorba de o eroare intenționată. „La un moment dat, ni s-a răs-puns din partea Primăriei Constanța că «Datorită faptului că zona este regle-mentată și construită în ultimii zece ani, nu se poate afirma că în zonă există dis-funcționalități». Dar, tocmai din cauză că zona este reglementată și construită în ultimii zece ani, există și mai multe dis-funcționalități: s-au construit blocuri cu 2S+P+8 și D+P+6 în fața blocurilor noastre P+2-3, în condițiile în care în spate avem blocuri P+10; s-au desființat căile de acces dinspre strada Belvedere, singurele căi accesibile mașinilor de intervenție; a dispărut spațiul verde adiacent blocurilor BM7, BM8, BM9A; avem și mai mari dificultăți în a găsi un loc de parcare: desenele sunt frumoase, dar nereale. Aleile dintre blocuri sunt înguste, strada Pes-carilor la fel, mașinile sunt pe trotuare. Nu știm care va fi soluția pentru depozitarea gunoiului menajer, nu am găsit vreo referire în propunere”, se arată indignați locatarii blocurilor BM7 și BM8.În edițiile următoare ale „Cuget Liber” vom reveni cu amănunte despre celelalte două blocuri din zonă, ridicate pe foste spații verzi ale Primăriei Con-stanța.Andreea PERHAIȚĂ