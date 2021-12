Îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii constănţeni. Cine poate beneficia

„Grupul ţinţă cuprinde 160 persoane vârstnice aflate în situații de dependență sau în risc de excluziune socială în vederea furnizării de servicii integrate de îngrijire la domiciliu. Poate deveni parte a grupului țintă orice persoană care are reședința sau domiciliul în municipiul Constanţa, care are vârsta standard de pensionare (63 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi) şi care suferă de o boală acută sau cronică, dar nu are suport familial. Practic, este vorba despre vârstnici singuri, care nu au posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii, nu au venituri sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare, nu se pot gospodări singuri sau necesită îngrijire specializată. De asemenea, pot primi sprijin atunci când sunt în situaţii de abuz sau există risc de abuz ori neglijenţă din partea aparţinătorilor”, explică Teodora Drăgan, expertul de Grup ţinţă al proiectului, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Primăriei Constanţa.







Dacă doriţi să vă înscrieţi sau doriţi să înscrieţi o persoană care se află într-una din situaţiile enumerate, puteţi suna la numerele de telefon 0787/821.046 (Teodora Drăgan – expert Grup ţintă) sau 0766/333.705 (Cristina Adamescu – managerul proiectului).





Persoanele vârstnice care nu au pe nimeni să le îngrijească şi nu se pot descurca singure pot solicita să fie ajutate de autorităţile locale. Direcția Generală de Asistență Socială Constanța a demarat selecţia beneficiarilor în cadrul proiectului „Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța”, finanţat din fonduri europene.