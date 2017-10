Înghesuială mare la miei

Mulți constănțeni ar putea rămâne anul acesta fără tradiționalul miel de Paște. Și nu neapărat pentru că nu ar avea bani să-l cumpere, ci pentru că sunt prea puțini miei sacrificați. Înghesuiala din piețe pare să ne confirme acest lucru. Ieri, la orele prânzului, zeci de constănțeni se înghesuiau la tarabele din Piața Griviței pentru a apuca un miel. Din cei peste 35 de producători care au căzut la înțelegere cu Primăria Constanța și cu Administrația Piețelor pentru a vinde carnea de miel cu 19,5 lei pe kg, în hală nu erau decât vreo zece. Deja, la unii comercianți, mieii întregi se terminaseră și vindeau numai bucăți, ce mai rămăsese. Clienții se îmbulzeau să aleagă un miel înainte să li-l sufle altcineva de sub nas, mai ales că anul acesta bietele animale nu au prea apucat să crească înainte de a fi sacrificate. „Nu prea este pe alese. Sunt puțini miei și sunt micuți, iar fiecare vrea să îl aleagă pe cel mai frumos. Uneori se ceartă oamenii când ajung în față pentru că pun ochii pe unul și, la rând, îl cumpără altul, care era mai în față”, ne-a spus un producător particular. Își vânduse deja aproape toată marfa, dar a promis că va reveni astăzi, dis-de-dimineață, cu alți miei. Cât despre preț, nu este prea mulțumit. Crede că ar fi putut să fie mai mare, pentru că sunt miei puțini, dar „asta e, trebuie să-i înțelegem și pe oameni”. Cumpărătorii au însă o altă părere. „Trebuie să mai lase din preț, că oricum nu este numai carne. Avem și cap, coaste, nu e numai pulpă. Vor să ne taie din pensii. Cu ce să cumpărăm?”, a vociferat o doamnă în vârstă de la coadă. Alții sunt mulțumiți că au reușit să cumpere și au scăpat de o grijă. „Am luat unul frumușel, de 8 kile și jumătate. Am dat 166 de lei. Asta e. Ce să facem, trebuie să miroasă și la noi în casă a Paște”, ne-a zis Vera Nistor. Legume la prețuri decente Între timp, în piață sunt la mare căutare legumele. Mai ales că prețurile au revenit la normalitate. Dacă săptămâna trecută părea că tarabagii ne vindeau numai trufandale, ieri prețurile erau reduse la jumătate. Ridichile „fragede” nu mai erau 4-5 lei, ci 1,5-2 lei legătura. Ceapa o găseai și la 50 de bani, iar spanacul la 4-5 lei kg. Pentru gospodinele mai ocupate se găsea și spanac la 8 lei kg, dar gata curățat. Verdeața a ajuns să se dea cu un leu două legături, iar urzicile sunt 4 lei kg. „Bine că au mai scăzut prețurile. Așa parcă poți să mai ții post, că, înainte, ajungeai să dai mai mult pe legume decât pe carne”, s-a bucurat un cumpărător.