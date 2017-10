Înghesuială la Casa Verde. Constănţenii vor să pună mâna pe banii statului pentru sisteme moderne de încălzire

Înghesuială la Casa Verde. Constănțenii vor să pună mâna pe banii statului pentru sisteme moderne de încălzire

Zeci de constănțeni s-au înghesuit, dis-de-dimineață, la sediul Agenției de Mediu pentru a-și depune dosarele la Casa Verde. Parterul instituției a fost luat cu asalt, în încercarea fiecăruia de a fi primul pentru a se înscrie la finanțarea de la stat. Pentru județul Constanța, Administrația Fondului de Mediu a alocat în această etapă suma de 2.039.840 de lei, așa că banii se vor epuiza destul de repede, mai ales că finanțările sunt acordate pe principiul „primul venit, primul servit”.În plus, constănțenii au la dispoziție numai 14 zile pentru a-și depune dosarele, iar, în cazul în care acestea nu sunt complete, vor să aibă timp să aducă toate documentele necesare. „Am tot urmărit acest subiect pentru că vreau neapărat să îmi pun panouri solare pe casă. Am renovat recent o casă veche și avem toată documentația pregătită și ar fi păcat să nu profităm de acest program. Așa că am venit devreme, ca să ne înscriem, pentru că banii se dau repede”, ne spune glumind Mihai Chirea, din Constanța. Acesta a fost printre primii care au reușit să-și depună dosarele, însă recunoaște că a venit dis de dimineață la Agenția de Mediu, când de-abia se luminase.Dosare în limita bugetului pe județNebunia va continua și astăzi, dar și în zilele următoare, ultima zi de depunere fiind 24 octombrie. „Doritorii pot să schimbe sau să completeze sistemele clasice de încălzire cu unele moderne și eficiente și care utilizează energia regenerabilă. Astfel, pentru instalarea de panouri solare nepresurizate se primește finanțare de până la 3.000 de lei, pentru panouri solare presurizate 6.000 de lei, iar, pentru instalarea de pompe de căldură, exclusiv pompele de căldură aer - aer, se acordă până la 8.000 de lei”, explică directorul executiv al Agenției Județene Constanța, Lavinia Monica Zaharia.APM Constanța procedează la verificarea existenței tuturor documentelor prevăzute în anexa ghidului și dacă sunt în original, copie legalizată sau copie și, ulterior, înregistrează cererile de finanțare nerambursabilă în registrul special pentru acest program, în limita bugetului alocat pe județ. Atenție, dosarul trebuie să fie complet deoarece nu se pot depune modificări și completări ulterioare înregistrării la APM Constanța.„Dosarele de finanțare complete, depuse personal, înregistrate, se trimit în plic sigilat la Administrația Fondului pentru Mediu, urmând ca analiza și selectarea dosarelor de finanțare să fie făcute de comisia de analiză numită prin dispoziție a președintelui AFM”, mai adaugă șeful APM Constanța.