"Îngerul păzitor" al copiilor din Centrul de Plasament "Antonio" vine din SUA

De acum câțiva ani, de când a vizitat Constanța și a fost impresionată de copiii de la Centrul de Plasament „Antonio”, fosta Miss Arizona, Erika Frantzve, continuă să aducă bucurie în sufletul acestora. De data aceasta, copilașii din acest centru au primit o mulțime de cadouri, cu ocazia zilei de 6 decembrie, de Sfântul Nicolae.Darurile au ajuns în țară și datorită voluntarilor de la Asociația „United Hands România”.„Erika Frantzve este mereu anunțată de dorințele copiilor, strânge lucrurile în SUA prin fundația ei și apoi le trimite aici”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Direcției de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului, Oana Manoilă.Cu ocazia momentului de oferire a cadourilor, voluntarii Asociației „United Hands România” au confecționat alături de copii ornamente de pom, felicitări și alte obiecte decorative care vor fi oferite la spectacolul de Crăciun pentru a atrage donații.Trebuie precizat că aceste acțiuni nu sunt o premieră. Se pare că Erika Frantzve a dezvoltat o relație de atașament pe termen lung cu copiii de la „Antonio”, oferindu-le și cu alte ocazii astfel de surprize plăcute.În prezent, Miss Arizona este în plin proces de colectare de cadouri de la familiile americane ce s-au implicat în campania de îndeplinire a dorințelor exprimate de copii pe baza unor liste completate la Centrul de Plasament „Antonio” din Constanța. Mobilizate de inițiatoarea acestei campanii, familiile americane vor oferi astfel de cadouri de Crăciun copiilor, chiar pe baza listelor cu dorințele lor. Precizăm că Erika Frantzve este cunoscută pentru promovarea conceptului de „eroi de zi cu zi” în țările în care călătorește, ea fiind, de altfel, și un ambasador al organizației „Everyday Heroes Like You”.În România, proiectul „The Romanian Angels” a fost lansat în urmă cu cinci ani. De atunci, an de an, voluntarii de la Asociația „United Hands România” colectează listele de dorințe de la copiii de la „Antonio”, urmărind pe cât posibil ca solicitările copiilor să fie îndeplinite de acești „mesageri ai binelui” ce vin tocmai din Statele Unite ale Americii.Reamintim că în momentul venirii sale în România, Erika Frantzve a vizitat, alături de Renee Crossman și Corina Alexandru, spații medicale dedicate persoanelor bolnave de cancer, oferind ajutor în multe locuri, alături de soldații americani de la „Black Sea Rotational Force” din Mihail Kogălniceanu și voluntarii de la Asociația United Hands România.„Ne-am îndrăgostit de acești copii și de ideea unui ajutor repetat în timp, așa că am inclus această acțiune în lista noastră de inițiative internaționale”, a precizat Erika Frantzve.„Miss Arizona și familiile americane pe care a reușit să le mobilizeze au devenit niște îngeri păzitori pentru copiii noștri. Listele de dorințe au ajuns o tradiție mult așteptată și apreciată, iar legătura aceasta aduce beneficii sufletești, dincolo de bucuria de moment cu privire la cadouri. Este mai mult decât o acțiune de dăruire, este de două ori bucurie, este un suport necondiționat pe care niște oameni aflați la mare depărtare, care nu pot vedea și simți fericirea copiilor români, îl oferă acestora. Cuvintele de mulțumire pe care vi le adresăm și pe această cale sunt o parte din recunoștința continuă pe care v-o transmitem dumneavoastră, celor de peste hotare, precum și tuturor celor care ne sunteți alături în demersurile noastre privind cultivarea și menținerea relațiilor de prietenie”, a spus, la rândul său, Mirela Tanislav, șeful Centrului de Plasament „Antonio” din Constanța.