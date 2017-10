Informaţiile furnizate recenzorului sunt confidenţiale

Recensământ 2011

Informațiile furnizate recenzorului sunt confidențiale

A început campania pentru promovarea recensământului din luna octombrie. Pe străzi au apărut afișe cu informații despre acțiune și cu sfaturi pentru populație de a răspunde cu sinceritate la toate întrebările recenzorilor.„Populația are obligația să furnizeze, pe propria răspundere, informa-ții corecte și complete. Există însă temeri că datele recensământului vor servi pentru stabilirea taxelor și impozitelor, că etnia declarată va fi menționată în buletin sau în pașaport, că declarându-se per-soane plecate în străinătate își pot pierde drepturile patrimoniale, cum ar fi locuință și terenuri, de moștenire sau de succesiune. Acestea sunt doar niște zvonuri neadevărate. Tot personalul de recensământ are obligația de a păstra confidențialitatea datelor, în timpul recensământului și după încetarea activității”, explică directorul executiv al Direcției Județene de Statistică din Constanța, Enache Bușu.Recenzorii vor efectua, cu o zi înainte de a începe recensământul, o vizită preliminară a clădirilor și a locuințelor. Aceasta va avea loc pe 19 octombrie și are în vedere identificarea în teren a limitelor sectorului de recensământ de către recenzor, conform hărții sectorului de recensământ, verificarea ca sectorul de recensământ să fie complet, prin acordarea unei atenții deosebite clădirilor amplasate la colțul străzilor, clădirilor cu intrări din străzi diferite, clădirilor izolate, cum ar fi cătunele, clădirilor de locuit de tip bloc, dar și verificarea limitelor sectorului de recensământ și identificarea clădirilor și locuințelor în care locuiește sau ar putea locui cineva. Recensământul se va desfășura între 20 și 31 octombrie.