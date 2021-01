Informaţii de ultimă oră. Ce mesaj emoţionant a transmis actorul Ion Dichiseanu

Actorul Ion Dichiseanu, în vârstă de 87 de ani, a fost externat din spital. Acesta a trecut prin momente grele în ultimele săptămâni, după ce s-a luptat cu o pneumonie severă, pe fondul imunităţi scăzute datorate vârstei. El nu a fost testat pozitiv cu COVID-19.

Îndrăgitul actor Ion Dichiseanu a transmis un mesaj emoționant tuturor celor care s-au rugat pentru sănătatea lui.

"Iubiții mei prieteni, n-am cuvinte să vă mulțumesc pentru gândurile bune pe care mi le-ați purtat în ultima perioadă!











Mi-au parvenit, în fiecare moment, mesajele voastre! Ele mi-au demonstrat că Dumnezeu lucrează prin oameni! Mi-au arătat, încă o dată, că rugăciunile nasc miracole! Dumnezeu a lucrat și prin intermediul echipei medicale de la Spitalul de Urgență ”Floreasca”. N-am să nominalizez pe nimeni (lista ar fi lungă, manager, medici, asistenți, brancardieri etc) de teamă să nu omit vreo persoană! Am să vă mărturisesc doar faptul că, la Floreasca, au loc minuni în fiecare oră, în fiecare zi!În Noul An, să vă iubească pe fiecare în parte bucuriile Lumii, iar Bunul Dumnezeu să vă arate dragostea Lui!Rămân al vostru, același actor recunoscător publicului! Vă îmbrățișez și, de data aceasta, primiți voi aplauzele mele!", a scris pe pagina sa oficială de Facebook, Ion Dichiseanu.