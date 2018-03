Informaţie importantă despre protestele Sanitas

Informație importantă despre protestele Sanitas

Președintele Sanitas, Leonard Bărăscu, a declarat că programul anunțat al protestelor rămâne valabil deocamdată. "Programul rămâne program. Așa cum a spus și doamna ministru, se pare că mai sunt și alte soluții tehnice pe care încă nu le cunoaștem, dar le așteptăm după dezbaterile de mâine și după ceea ce doamna ministru va mai discuta la Finanțe și, eu știu, la nivelul Guvernului. Programul Sanitas este program și eu sper să nu ne ținem de el până la capăt. (...) Concret la momentul acesta nu avem nimic, de aia am și vorbit - promisiuni că doamna ministru, în decursul acestei săptămâni în întâlnirile pe care le va avea, ne va aduce soluții stricte, tehnice care să spună că am redus cu atât și o să vă încadrați în procentul de 30% sau ne mai trebuie x procente, ne mai lăsați o perioadă de timp. Referitor la program, ne ținem de programul nostru, deocamdată", a spus liderul de sindicat.Președintelui Federației "Solidaritatea Sanitară", Viorel Rotilă, a precizat că urmează ca joi să fie luată o decizie privind posibilitatea organizării unor proteste."Avem câteva soluții pe care le explorăm de a ne apropia chiar foarte mult de acest obiectiv. Nu știm dacă vom ajunge sută la sută. Regulamentul de sporuri propriu-zis nu va intra în vigoare de anul acesta. La momentul acesta se discută pe anexa 10. Noi am vrea să dispară anexa 10 și să apară, eventual, idealul, să apară o mențiune - se aplică aceleași sporuri, aceleași sume existente la 1 ianuarie. Nu știm dacă vom ajunge acolo sau nu, dar acesta este obiectivul. (...) Nu mi-aș dori să fiu în locul doamnei ministru în aceste momente, după ce există o lege a salarizării făcută foarte prost fără ca sistemul sanitar să fie ascultat. Noi nu am anunțat un program de proteste, joi ne întâlnim să luăm aceste decizii", a afirmat Rotilă.Sursa: Agerpres