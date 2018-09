INFORMAŢIA ZILEI DESPRE LEGEA PENSIILOR: "Vreau să dau astăzi o veste bună pensionarilor"

INFORMAȚIA ZILEI DESPRE LEGEA PENSIILOR: "Vreau să dau astăzi o veste bună pensionarilor"

"Vreau să dau astăzi o veste bună pensionarilor, dar și actualilor angajați viitori pensionari în sistemul public. Noua lege a pensiilor va fi prezentată astăzi sindicatelor și patronatelor în Consiliul Național Tripartit, astfel încât să respectăm calendarul pe care ni l-am propus pentru adoptarea și punerea acestei legi în aplicare", a anunțat, joi, premierul Viorica Dăncilă, în deschiderea ședinței de Guvern.



Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, estimează că statul va trebui să suplimenteze bugetul de pensii cu 15 miliarde de lei, în 2022, dat fiind că se așteaptă o creștere a încasărilor la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, generată de creșterea salariilor, a numărului de angajați, dar și a gradului de colectare a sarcinilor fiscale.



“Estimăm că statul va trebui să suplimenteze bugetul de pensii cu 15 miliarde de lei, în anul 2022, adică la fel ca în anul 2016, în condițiile în care pensiile se dublează. Explicația este simplă: se estimează, în paralel, o creștere a încasărilor la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, generată de creșterea salariilor, a numărului de angajați, dar și a gradului de colectare, ca urmare a întoarcerii sarcinii fiscale”, a anunțat Lia Olguța Vasilescu, vineri, într-o conferință de presă în care a prezentat proiectul noii legi a pensiilor.



Ea spune că încasările la bugetul asigurărilor sociale, în anul 2022, vor fi de peste 99 de miliarde de lei, comparativ cu peste 58 de miliarde de lei în 2018.



“În cifre, încasările sunt estimate pentru anul 2022 la 99,7 miliarde lei, față de 58,9 miliarde în anul 2018. Estimările de venituri au fost calculate prin amendarea cifrelor din Strategia fiscal-bugetară, în raport cu execuția bugetară a anului 2018, care indică o creștere a veniturilor față de cele estimate (cu 3,5 miliarde de lei)”, a explicat ministrul.



Totodată, Olguța Vasilescu a susținut că acest fapt va duce la înjumătățirea deficitului din sistemul public de pensii, exact cum s-a întâmplat cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat.



“Și, de asemenea, foarte important, la fel ca și în cazul transferului contribuțiilor, de care tocmai am amintit, în pofida celor care s-ar fi bucurat, parcă, de o nereușită a sa, acesta a dus la înjumătățirea deficitului în sistemul public de pensii. Țin, de asemenea, să vă reamintesc că un factor foarte important este și acela că, în 2017 și 2018, după foarte mulți ani, numărul angajaților l-a depășit pe cel al pensionarilor”, a mai adăugat aceasta.



Printre noutățile noii legi a pensiilor se află introducerea masterului și a doctoratului ca perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare. Condiția pentru asimilarea perioadei necontributive este ca stagiul minim de cotizare să fie de 15 ani. Pentru fiecare an de perioadă asimilată se acordă câte 0,25 puncte. Actuala pensie anticipată (nepenalizată) devine pensie pentru limită de vârstă, adică persoanele care au 8 ani peste stagiul complet de cotizare se pot pensiona cu 5 ani înainte de îndeplinirea vârstei de pensionare și, în același timp, în acest caz se poate cumula pensia cu salariul. Femeile care au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani și au născut 3 copii pe care i-au crescut până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 6 ani, iar începând cu al patrulea copil se adaugă câte un an în plus.



Pensionarii aflați deja în plată, care au stagiul de cotizare sub 15 ani, vor putea opta între pensie și indemnizația socială minimă.



Proiectul prevede că se valorifică toate drepturile de natură salarială pentru care s-au plătit contribuții: sporuri, acord global, al 13-lea salariu, ore suplimentare, prime, premii și alte bonusuri. Se va acorda un procent de 10% din oficiu, care va putea fi majorat dacă pensionarul va aduce acte doveditoare din care să rezulte un procent mai mare. Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, potrivit proiectului Legii pensiilor lansat joi în dezbatere publică de Ministerul Muncii.



Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțatcă s-a discutat în cadrul coaliției și este posibil ca la Casa de Pensii să mai fie angajate 1.000 – 1.500 de persoane pentru a putea recalcula pensiile.





sursa: romaniatv.net