Infernul din spatele Gării! Terorizaţi de o şatră de romi

4

da

Cezar din pacate platesti bani la stat ca statul sa fie protejat impotriva oamenilor. Am avut parte recent de revelatia asta. Politia nu e aici sa ne protejeze , ci sa ne tina in tarc. Nu sunt xenofob dar adevarul nu poate fi ignorat , modul de trai al tiganilor este o amenintare pentru noi oamenii majoritari , la fel si faptul ca nu vor a se integra. Nu e datoria tarii sa integreze minoritati , ci datoria minoritatilor sa se integreze. Eu daca merg in Africa nu vin cu legile mele de-acasa , ma supun lor. Dar tiganii stiu ca nimeni nu le face nimic pentru ca tuturor le e frica. Ei fac legea in tara asta pentru ca legea s-a facut mereu si se va face cu pumnul. Pumnul pe care ne dam asa mari ca il avem si cand dam de un tigan fugim de rupem asfaltul. Pumnul nostru e bun sa ne bubuim doar intre noi asa a fost mereu nu degeaba exista expresia ``roman la roman fute``. Specie pe cale de disparitie in timp ce tiganii sunt uniti si prospera , chiar pe spinarea noastra.

Răspuns la: Tara lui ploua-n gat

Adăugat de : Cezar, 18 noiembrie 2015

Daca eu de etnie majoritara ma imbat,ma pis pe gard si strig mai tare,sigur sunt amendat. De ce nu se aplica legea unitar? Tigan sau arab,ma doare...