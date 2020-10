Infecţia cu noul coronavirus creşte din cauza transmiterii comunitare mai intense

Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, susţine că numărul cazurilor de infecţie cu noul coronavirus creşte din cauza transmiterii comunitare "mai intense" care apare în diverse zone din ţară, inclusiv în Capitală.







"Numărul de cazuri creşte datorită transmiterii comunitare mai intense care apare în diverse zone din ţară, inclusiv în Capitală. Incluzându-i şi pe cei care vin temporar în Bucureşti, avem 20% din cazuri în Bucureşti. Este clar că ai o transmitere comunitară, adică te îmbolnăveşti prin contactul cu o persoană infectată pe care nu o cunoşti, nu poţi să asiguri trasabilitatea, nu poţi să testezi persoanele din jur, pentru că nu ştii cine te-a îmbolnăvit", a declarat Rafila, la Digi 24, citează Agerpres.







Întrebat dacă este de părere că redeschiderea şcolilor are legătură cu creşterea numărului de infecţii cu noul coronavirus, Rafila a răspuns: "Părerea mea este că da, suntem la 10-12 zile de la momentul redeschiderii şcolilor. Spuneam să vedem ce se întâmplă peste 10-12-14 zile. Deocamdată vedem - număr mare de cazuri. Duminică am avut un record pentru ziua de duminică, sâmbătă am aut un record pentru ziua de sâmbătă, astăzi avem un record absolut. Rămâne să vedem dacă în zilele următoare ne stabilizăm şi ajungem pe renumitul platou sau creşterea va continua".