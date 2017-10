Incredibil! Ieri 20 de grade Celsius astăzi nămeţi

Incredibil! Ieri 20 de grade Celsius astăzi nămeți

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Temperaturile au scăzut până la minus cinci grade celsius azi-noapte în Călimani. Valori cu minus nu s-au înregistrat doar pe crestele munților, ci și în localități. La Bucin, În Harghita, mercurul a ajuns la minus un grad Celsius. Răcirea vremii continuă, după cum ne-a informat Administrația Națională de Meteorologie, astfel încât astăzi valorile termice ajung sub normele climatologice în toată țara.La Predeal, ninge în continuu de câteva ore bune, iar stratul de zăpadă atinge acum aproximtiv 10 centimetri.Temperaturile au scăzut până la minus cinci grade celsius azi-noapte în Călimani. Valori cu minus nu s-au înregustrat doar pe crestele munților, ci și în localități. La Bucin, În Harghita, mercurul a ajuns la minus un grad Celsius.Răcirea vremii continuă, după cum ne-a informat Administrația Națională de Meteorologie, astfel încât astăzi valorile termice ajung sub normele climatologice în toată țara.Astăzi odată cu creșterea ușoară a presiunii atmosferice, vremea se mai îndreaptă în vest, unde ploile apar doar izolat. În sud și în est însă, este o zi mohorâtă de toamnă, cu cerul acoperit de nori și ploi pe arii extinse. Și cantitățile de apă vor fi mai însemnate în aceste regiuni. La munte așteptăm și astăzi lapoviță și ninsoare. Vântul continuă să sufle tare la munte și în sud-est, și accentuează senzația de rece, iar aerul polar se extinde peste toată țara și maximele scad. Vorbim astăzi de temperaturi între 7 și 17 grade, sub mediile multianuale.