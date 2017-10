Inconştienţă maximă! Copii "trataţi" după reţete culese de pe internet

Părinți care au uitat drumul către cabinetul medical

Inconștiență maximă! Copii "tratați" după rețete culese de pe internet

De foarte multe ori, atunci când au o problemă de sănătate, constănțenii au tendința de a-și pune singuri un diagnostic, cu ajutorul internetului, fără a apela la sfaturile unui medic. Acesta este și motivul pentru care medicii avertizează că administrarea unui tratament fără recomandarea specialistului poate duce la agravarea stării de sănătate.Accesul facil la internet îi determină pe foarte mulți dintre părinți să apeleze la automedicație. Întrebați de ce fac acest lucru, adulții invocă tot soiul de motive atunci când justifică decizia de a-și trata singuri copiii.În primul rând, ei spun că se bazează pe experiențe similare anterioare cu ceilalți copii. Apoi, uneori, ei nu găsesc timpul necesar pentru a merge la medic și în acest fel ajung să se documenteze de pe internet, unde compară simptomele pe care cel mic le poate avea și care ar fi tratamentul recomandat. Problema este că unii părinți nu se limitează doar la a se informa, ci le aplică celor mici tot felul de tratamente.„De foarte multe ori, părinții se documentează de pe internet nu numai în privința dietelor alimentare. Este adevărat că unele idei pot fi bune și nu am nimic împotrivă, dar, în momentul în care se apelează la anumite regimuri alimentare pentru copii, fără niciun discernământ științific, acestea pot fi periculoase. Spre exemplu, o mămică a ajuns la spital pentru că a redus cantitatea de carbohidrați ai copilului. Desigur, pe termen scurt, decizia poate avea consecințe bune, dar pe termen lung, situația poate fi dezastruoasă, pentru că un copil trebuie să primească de toate. Nu-l poți priva sau să-i scazi carbohidrații, care reprezintă baza alimentației. Carbohidrații reprezintă 50% - 55% din totalul caloriilor într-o zi, deci o parte însemnată și se repartizează pe mai multe mese și gustări pe parcursul zilei, alături de proteine și lipide. Problema este că este periculos să nu ai o dietă echilibrată la un copil”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Cristina Mihai, medic specialist pediatru.De aceeași părere este și dr. Tatiana Chisnoiu, care susține că, la ora actuală, sunt destul de mulți părinți care apelează la internet, iar când vin la cabinet, le spun că au citit despre anumite lucruri acolo și doar anumite tratamente ar trebui aplicate în cazul copiilor lor.„În majoritatea cazurilor greșesc, pentru că pe internet sunt menționate anumite informații generale, interpretabile și dacă nu sunt citite de un profesionist, starea celor mici se poate chiar agrava. Internetul nu poate înlocui un medic. Evident, oamenii se pot informa, dar nu și ghida numai după internet”, a precizat dr. Chisnoiu.O competiție bizarăLa rândul său, dr. Sanda Jurja, medic specialist oftalmolog, a declarat că pacienții pun mereu în competiție internetul cu consultul.„Din păcate, internetul nu poate echivala cu șase ani de facultate, plus alți 3-5 ani de specializare și mii de cazuri de experiență zilnică”, a explicat dr. Jurja.Și în cazul bolnavilor cu probleme neurologice, situația este asemănătoare. „Unii pacienți fac pe doctorii și aici este vorba, în special, despre nevrotici. Totuși, ei trebuie să știe că interpretarea simptomelor poate fi greșită uneori și că au nevoie de un consult la medic”, a subliniat dr. Ion Iliescu, medic specialist neurolog.Dr. Bogdan Davidescu spune că marea majoritate a celor care ajung la spital fac astfel de cercetări.„Dacă omul se află în stare critică, este bine să-și adune niște cunoștințe despre diagnostic, dar de aici până la a-și pune singur un diagnostic și să-și facă un tratament după ureche, este cale lungă. În astfel de situații, este clar că ei nu sunt pe un drum bun. Pe de altă parte, este adevărat că, prin intermediul internetului, ei încearcă să realizeze care este contextul general în care se situează cu afecțiunea respectivă, dar pasul următor trebuie să fie neapărat consultul medical”, a explicat dr. Davidescu.Stop diagnostic pe net!Având în vedere această situație, Colegiul Medicilor din România a lansat, recent, campania de interes public „Stop diagnostic pe net! Mergi la cabinet”.Aceasta are ca scop informarea și conștientizarea populației asupra riscurilor la care se expune atunci când informațiile neconvenționale iau locul consultațiilor medicale de specialitate.Prin intermediul acestei campanii, cadrele medicale vor să tragă un semnal de alarmă foarte serios asupra problemelor la care se expun pacienții atunci când apelează mai întâi la sistemele neconvenționale.