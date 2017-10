Închisoare pentru un metru cub de lemne furate

Ministrul Mediului și Pădurilor, László Borbély, a anunțat că ministerul lucrează la un proiect de lege prin care, dacă cineva fură sub un metru cub de lemne, riscă închisoarea, deoarece acest fapt va fi considerat infracțiune. În prezent este considerat infracțiune furtul a peste cinci metri cubi de material lemnos. „Anul trecut am înăsprit contravențiile silvice. În două săptămâni sperăm să apară și noua lege care prevede că, dacă cineva fură sub un metru cub de lemn, e considerat infracțiune, și nu peste cinci metri cubi, ca până acum. Nu se poate ca după 21 de ani să avem mai puține păduri ca în 1990", a declarat ministrul. Borbély a mai spus că proiectul de act normativ este finalizat și va fi pus în dezbatere publică, cel mai probabil, săptămâna viitoare, după care, în aproximativ două săptămâni, va intra în Guvern.