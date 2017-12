Închisoare pentru patronii care nu plătesc contribuţiile la stat. "Noile măsuri fiscale ne bulversează!"

Închisoare pentru patronii care nu plătesc contribuțiile la stat. "Noile măsuri fiscale ne bulversează!"

Măsurile fiscale luate în acest an, multe dintre ele fără consultarea mediului de afaceri, sunt factor de presiune și frustrare pentru antreprenori.„Ultima propunere legislativă, referitoare la pedeapsa cu închisoarea de la un an la șase ani pentru nereținerea, neîncasarea, reținerea și neplata impozitelor și contribuțiilor în cel mult 30 de zile de la scadență este încă o dovadă de lipsă de respect față de cei care creează locuri de muncă și contribuie la creșterea economică, susținând bugetul de stat cu milioane de euro anual”, sunt de părere reprezentanții mediului de afaceri.„Suntem considerați infractori. În loc să apară măsuri pentru stimularea mediului de afaceri, permanent se pune o presiune pe business-uri. E anormal să propui închisoare pentru patronul care a întârziat plata a câțiva lei, actul normativ nu prevede aplicarea pedepselor proporțional cu gravitatea infracțiunii, nu e deloc flexibil. Statul ori nu știe, ori se preface că nu știe cum funcționează o afacere. Noile măsuri fiscale sunt ca o avalanșă pentru mediul de afaceri, ne bulversează și ne afectează”, este de părere Alin Burcea, CEO-ul uneia dintre cele mai mari agenții de turism din țară.Mediul de afaceri cere reducerea poverii fiscale cu salariilePotrivit acestuia, așteptările de la autorități sunt cu totul altele. E nevoie de măsuri pentru stimularea creșterii afacerilor, reducerea poverii fiscale cu salariile, rezolvarea crizei de personal. În turism și industria hotelieră, lipsa personalului calificat a devenit acută.„Industria hotelieră are nevoie de bucătari, ospătari, recepționeri, nu mai avem școli de meserii și nu înființăm unele. Angajații școliți la locul de muncă sunt greu de păstrat când în străinătate câștigă mult mai bine. În agențiile de turism, ca să ne păstrăm angajații, derulăm programe pentru fidelizarea lor, cu costuri importante pe an”, mai precizează administratorul.Acesta spune că, în lipsa unor măsuri fiscale care să stimuleze angajatorul să ofere salarii cât mai mari, patronii și-au pierdut mulți din angajați, tentați să plece în străinătate, unde pot duce un trai decent.„Dacă vrei să îți crești business-ul, trebuie să ai angajați mulțumiți și longevivi în companie, iar asta se face numai prin atenție și investiție constantă în calificarea lor, prin cursuri și infotripuri și prin crearea unei culturi organizaționale și a unui mediu de lucru în care să le facă plăcere să trăiască, să muncească, nu doar să-și bifeze task-urile”, mai completează Alin Burcea.