Începe toamna în ţinutele versatile din noua colectie TeX, exclusiv la Carrefour

Începe toamna în ținutele versatile din noua colectie TeX, exclusiv la Carrefour

Ştire online publicată Joi, 22 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

„Ținem cont întotdeauna de nevoile clienților noștri, de aceea, plecând de la acestea, propunem noua colecție de toamnă TEX, inspirată din tendințele pe care le regăsim pe podiumurile celor mai importante centre de fashion din lume, creată de designerii noștri din Franța, oferind haine care nu se demodează niciodată, comode și de calitate, la prețuri accesibile oricui.” a declarat Andreea Mihai, Director de Marketing&Comunicare, PR&Solidaritate, Dinamică Comercială&Pricing Carrefour România.Colecția TEX cuprinde haine și accesorii pentru întreaga familie, atât pentru femei, cât și pentru bărbați și copii. În plus, colecția Fashion Express, marca dedicată tinerilor sau celor cu spirit tanar, vine cu o gamă de ținute pentru cei care vor să fie mereu la modă.Noile colecții TEX si Fashion Express readuc în atenție piese vestimentare care nu vor ieși niciodată din tendințe și care te vor face să arăți foarte bine în orice situație, precum botinele, cămășile din denim sau în carouri din material moale, vestele sau jachetele matlasate, jachete sau sarafanele din piele ecologica, toate perfecte pentru o toamnă cu vreme schimbatoare.Păstrând în prim plan piese care pot fi alegerea ideală pentru orice situație, noile colecții TEX și Fashion Express te invită să îndrăznești să experimentezi combinații inedite, care te vor face fără îndoială să ieși în evidență în această toamnă.Vă invităm să încercați articolele vestimentare în magazinele noastre, precum și să descoperiți site-ul www.tex.carrefour.ro.Aici, pe langa o parte din gama de produse veti gasi in sectiunea BLOG articole utile si inspirante care va vor face sa va simtiti conectata la ce se intampla in lumea modei, sfaturi de la stilista noastra si multe alte teme interesante. Va invitam sa-l explorati!Gama TEX cuprinde TEX Basic - ținute de zi, comode, printre care regăsim articole precum pantaloni, tricouri, cămăși, jachete; TEX Casual - o categorie dedicată persoanelor care caută confortul; TEX Sport – articole vestimentare sporty-chic, confecționate din materiale de calitate superioară: țesături anti-perspirante și rezistente la purtare îndelungată; TEX Lenjerie - gama de lenjerie care se adresează întregii familii, ce include modele atractive, realizate din materiale de o calitate superioară, TEX Nightwear (pijamale) – îmbracaminte din materiale textile plăcute, moi și confortabile si TEX Baby, gama special gandita si creata pentru copii intre 0 si 3 ani.