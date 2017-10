Începe sezonul debranşărilor de la RADET. Cum poţi renunţa la sistemul centralizat de încălzire

10

Un oras fara primarie

Repet,toata dezordinea asta a plecat din primarie.Primarul/primaria trebuia sa unifice/sa controleze sistemele de incalzire la toate blocurile din oras,asa cum a invatat sa numere sipcile din gardul meu.Primarul avea datoria sa inceapa cu reabilitarea termica a locuintelor(inclusiv arhitectura,uniformizare fatade cladiri,etc)-conform legii.In faza a 2-a,primaria trebuia sa sprijine/sa dirijeze constructia de centrale termice de cartier/sau de bloc/sau de scara,sau RADET,in functie posibilitatile tehnico-economice.Acum este tarziu.Banii aruncati an de an pe subventii ajungeau pentru reabilitarea termica.Mazare a preferat in schimb sa sponsorizeze risipa de energie.A da subventie la un apartament cu probleme termice este o crima.Numai pentru abuzul asta ar trebui arestat acest fost primar "bun organizator",cum au spus sefii lui.Nu va scapa cu scuze,va trebui sa plateasca atat Mazare cat si "echipa" lui.In urma lor a ramas un dezastru.Sfarsitul sistemului centralizat va fi dureros.Tineti-va la distanta ca se lasa cu capete sparte sau riscati sa stati o iarna/doua fara caldura in casa.Vor ramene racodati la RADET numai cei care primesc ajutoare de la primarie(vezi transportul in comun).Sa vedem de unde are primaria asa de multi bani.Restul, ne vom incalzi cu scrisorile lui Mazare,bune de aprins surcelele din soba.Pun pariu ca Mazare are asa de mult tupeu incat va scrie o carte despre avantajele incalzirii cu centrale termice individuale sau despre viitorul luminos.Pe moment,incalzirea cu centrale termice individuale este mai avantajoasa numai pentru simplul fapt ca cetateanul isi regleaza singur temperatura in functie de buzunar si de necesarul din casa lui-chiar daca se dubleaza pretul gazelor.Sa aprindem o lumanare pentru RADET Constanta.Salutari,Mazare !