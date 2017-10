Începe sezonul debranşărilor! Cum vrea RADET să convingă constănţenii să rămână branşaţi

Începe sezonul debranșărilor! Cum vrea RADET să convingă constănțenii să rămână branșați

A venit sezonul cald și constănțenii au scăpat de grija facturilor la încălzire. Cei mai gospodari se gândesc deja la cum se vor descurca iarna viitoare și mulți iau în calcul debranșarea de la serviciul centralizat de încălzire.Numai în anul 2015, peste 4.000 de gospodării s-a debranșat legal de la RADET. Alte câteva sute și-au tăiat ilegal țevile și au renunțat la încălzire. Anul acesta, conducerea regiei este ceva mai optimistă, sperând că subvenția dată astă-iarnă de Consiliul Local pentru toți consumatorii îi va face pe constănțeni să rămână branșați.Mai mult decât atât, directorul RADET, Liviu Popa, spune că există soluții pentru a îmbunătăți sistemul și a reduce costurile consumatorilor. Prezent la întâlnirea recentă de la Constanța a auditorilor energetici, Liviu Popa a anun-țat că RADET încearcă să țină pasul cu tehnologia, astfel încât să reatragă în sistem chiar și consumatorii debranșați.„Debranșările sunt produse, din păcate, de legislație, pentru că abonații au libertatea de a-și alege servicii de calitate și la prețurile cele mai bune. Însă, se practică amăgirea populației cu prezentarea unor avantaje deosebite prin racordarea la gaze. În Constanța, în toamna anului 2015, când autoritățile locale au decis introducerea subvenției pentru toată populația, s-a stopat fenomenul de debranșare. Dar au plecat din sistem cei care aveau posibilitatea să facă o investiție și au rămas cei asistați. Astfel, intrăm într-un cerc vicios. Cei care au părăsit sistemul sunt exact cei care plătesc taxe locale, dar nu beneficiau de subvenție. Ne dă speranțe noua viziune a autorităților locale, cu subvenția generalizată, lucru care ar putea stabiliza sistemul”, a declarat directorul general al RADET Constanța.Deja au fost făcute proiecte pentru contorizarea individuală și pentru refacerea sistemului de distribuție la blocurile vechi.„Am făcut proiecte pentru distribuția pe orizontală, cu contorizare la ușă. Fiecare abonat consumă astfel cât are nevoie, fără să depindă de vecini. În plus, are posibilitatea să-și facă un contract individual. Astfel, vor fi dezafectate coloanele verticale din apartamente, care sunt și inestetice și veți avea independență totală”, a precizat Liviu Popa.Să nu se mai închidă termostatele!Deși pare o idee bună la nivel local, noul sistem cu distribuție pe orizontală este considerat inutil de către specialiștii în domeniu.„Schimbarea de pe verticală pe orizontală nu merită, dacă locatarii procedează la fel ca înainte, și închid caloriferele. Rămâne aceeași problemă. Cei care închid caloriferele vor plăti puțin, pentru că vor primi căldură prin pereți de la vecinii care vor ține caloriferele deschise și care, evident, vor plăti mai mult. Soluția nu este aceasta, ci să se asigure niște termostate care să mențină temperatura la minimum 20 sau 18 grade. În Europa de Vest, locatarii nu au voie să închidă de tot căldura dacă locuiesc într-o clădire colectivă. Termostatele sunt setate la o temperatură minimă. Astfel, se promovează ideea de centrală murală. Pentru că eu vin de la serviciu, am avut caloriferele oprite, dar e plăcut în casă. Vreau mai cald, pornesc centrala. Dar eu cele 18 - 20 de grade le am gratis, de la vecinii care țin caloriferele deschise tot timpul. Și ne mințim că este mai bine cu centrală”, a declarat Emilia Cerna Mladin, președintele Asociației Auditorilor Energetici de Clădiri din România.