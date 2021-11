Începe selecţia vârstnicilor care vor primi îngrijire la domiciliu

Poate deveni parte a grupului ţintă orice persoană care locuieşte în Constanţa, are mai mult de 63 de ani, nu are posibilitatea să îşi asigure condiţii decente de locuit, nu are familie sau rudele nu o pot sprijini. De asemenea, se încadrează şi bătrânii cu diferite afecţiuni sau boli cronice şi care nu se pot gospodări singuri sau necesită îngrijire specializată. Nu în ultimul rând, primesc o mână de ajutor din partea autorităţilor şi vârstnicii care sunt neglijaţi sau chiar abuzaţi.





Persoanele interesate se pot adresa expertului de grup ţintă din cadrul programului, Teodora Drăgan, la numărul de telefon 0787/821.046.

Autorităţile locale din Constanţa demarează selecţia vârstnicilor sau persoanelor bolnave care vor putea să beneficieze de îngrijire la domiciliu. Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială anunţă începerea proiectului Servicii sociale şi socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiu, care îşi propune ca grup ţintă 160 de persoane vârstnice aflate în situaţie de dependenţă sau risc de excluziune socială.