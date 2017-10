Începe campania "Curăţăm Constanţa noastră!"

1

Asa am inceput si noi

Era prin anul 1964.Fagadau era pe vremea aia un fel de molecula sau poate atom.Intr-o zi de primavara diriginta clasei ne-a spus ca duminica mergem cu clasa la curatenie in parcul orasului.Pe vremea aia nici nu stiam ce este aia un ONG.Noi vorbeam despre pionieri,utecisti,colective de oamei ai muncii.Asa cum azi ONG-urile, funcționarii publici, angajații companiilor care au contract cu municipalitatea, voluntarii, școlile, agenții economici si toti cei care se plictisesc in casa,sunt stransi uniti in jurul Sfatului Popular Constanta sau Judetenei de Partid Constanta tot asa eram si noi devotati cauzei comunismului.In alta zi,noi copii am mers cu clasa sa facem curatenie pe o platforma industriala ca muncitorii nu aveau timp, construiau socialismul.Apoi am fost dusi la Intreprinderea de Legume si Fructe(ILF) la sortat de cartofi.Acolo am invatat din ce se compune o leguma.In urmatorii ani am plecat cu clasa la cules de porumb,la cules de rosii,sfecla,etc.Taranii cooperatori erau sefii nostri,ne invata cum se culege leguma.Ei nu aveau timp de muncit in camp ca stateau prin sedinte la CAP.Asa au fost educatii pionierii anilor '60-'90.Educatie prin munca,tovarasi. Anii au trecut si munca voluntara a ajuns munca voluntar-obligatorie.Munca voluntar-obligatorie va ajunge in urmatorii ani si mai obligatorie pentru ONG-uri,elevi,studenti si alte colective de oameni ai muncii si asociatii din Constanta.Elevii deja s-au obisnuit cu stransul gunoaielor din parcuri.Dehh..Generalul de la Inspectorat este membru pesedeu.Nu am timp acum sa vorbesc despre munca voluntara desfasurata de elevi in campaniile electorale.Cu alta ocazie.