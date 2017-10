ÎNCEPE BURGERFEST 2017. Vezi aici când va avea loc şi cine participă

ÎNCEPE BURGERFEST 2017. Vezi aici când va avea loc și cine participă

Ştire online publicată Luni, 15 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Vița de Vie, Byron, ROA (Rise Of Artificial), Grimus și ZOB vor urca pe scena celei de-a treia ediții a Burgerfest, între 19 și 21 mai, la Verde Stop, în București.Pe tot parcursul festivalului, muzica de ambianță va urma să fie asigurată de trei DJ.Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis agerpres, în prima zi a festivalului trupa Grimus va urca pe scenă, de la ora 20,45, iar pe 20 mai vor putea fi ascultați cei de la ROA, de la ora 19,45, Vița de Vie, de la ora 21,00.Ultima zi a festivalului va fi rezervată trupelor ZOB, care va concerta de la ora 19,45, și Robin and the Backstabbers, care vor putea fi ascultați începând cu ora 21,00.Pentru al treilea an consecutiv, Burgerfest va premia, în cadrul festivalului, "Cel mai bun burger", în cadrul unei competiții la are sunt invitate să participe toate restaurantele din festival. De asemenea, o întrecere se va organiza și la nivelul amatorilor, unde vor concura 20 de bucătari ocazionali, pasionați de burgeri, care au convingerea că pot crea un preparat în egală măsură gustos și inspirat.Întrecerile vor fi jurizate de bucătari consacrați, personalități ale domeniului culinar autohton și cu experiență în concursuri de acest gen.Accesul se va face pe bază de bilet, prețurile fiind de 17 lei pentru tichetele de o zi sau 45 de lei pentru abonamentele ce permit accesul la toate cele trei zile de festival.Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în rețeaua IaBilet.ro (Magazinul Muzica, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Agențiile Perfect Tour, standul de bilete de la stația de metrou Unirii, lângă casa de bilete Metrorex, magazinele Uman și IQ BOX, pe terminalele self-service ZebraPay din toată țara, la Hard Rock Cafe), precum și în zilele de festival, la intrare și pe aplicațiile de IOS și Android IaBilet.