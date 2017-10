Începând de azi, un robot telefonic va prelua indexul la apă

1

In ceata ca la raja

La ENEL in luna cand trebuie sa platesti energia electrica ai 10 zile la dispozitie pentru a comunica indexul la robot .Pe factura anterioara este trecuta perioada cand pot da indexul ,de exemplu la mine intre 10-20 ale lunii de facturare .Lunar primim factura de apa pe luna precedenta -acolo ar trebui trecuta perioada cand am dreptul sa transmit indexul. Ce inseamna "se transmite cu cinci zile înainte de perioada de consum înscrisă pe factură, pentru a putea fi luat în calcul la facturare"- am dreptul doar o zi sa transmit indexul sau perioada este mai mare ? .De exemplu pana acum puteam da indexul dupa 25 ale lunii pana pe 27. Ca de obicei raja este interesata de satisfactia clientilor sai adica masurile pe care le iau functionarii sai ne dau dureri de cap.