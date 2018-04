Încep preselecţiile pentru festivalul „Crizantema de Aur”

Încep preselecțiile pentru festivalul „Crizantema de Aur”

În perioada 18-20 octombrie se va desfășura în municipiul Târgoviște cea de-a 51-a ediție a Festivalului Național de Interpretare și Creație a Romanței Românești „Crizantema de Aur”, sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Festivalul este organizat de Consiliul Local Târgoviște, Primăria Municipiului Târgoviște, Consiliul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Teatrul „Tony Bulandra” Târgoviște, în colaborare cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România și cu Uniunea Muzicienilor din Moldova.Ediția din acest an are drept temă „Romanța ne unește” și este dedicată celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918 și Anului European al Patrimoniului Cultural.La Constanța, preselecțiile vor avea loc pe data de 30 aprilie, ora 11.00, la Teatrul de Operă și Balet „Oleg Danovski”.Ediția a 51-a a festivalului va fi structurată pe trei mari secțiuni: Concursul de Interpretare, Concursul de Creație, Concerte și Recitaluri extraordinare susținute de mari artiști ai scenei românești și internaționale, de câștigători ai Trofeului „Crizantema de aur” din România și din Republica Moldova, acompaniați de orchestre și de dirijori profesioniști.În perioada Festivalului vor avea loc zilnic evenimente dedicate lansărilor de albume, monografii și culegeri de romanțe, atât la Teatrul „Tony Bulandra”, cât și la „Casa Romanței” din Târgoviște – spațiu muzeal unic în România, care își desfășoară activitatea sub patronajul Federației Europene a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor pentru UNESCO.