ÎNCEP LUCRĂRILE PENTRU UN NOU SENS GIRATORIU, ÎN CONSTANŢA

Intersesctia Strazilor Caraiman si Mangaliei este tot timpul sufocata de aglomeratie. Trebuie facut sens giratoriu, chiar si unul mic de tot, ca la Billa (unde, sincer, cred ca acum este mult mai complicata circulatia, fiind mai multe strazi in zona). Sunt multe accidente! Vizibilitatea indicatorului STOP de pe Caraiman (cand vii dinspre Port catre Oil Terminal) este zero pe timpa de vara, din cauza unui copac! Si este aproape de zero in restul anului, cand copacul este desfrunzit. Luati masuri pana cand nu moare cineva! Au fost accidente urate acolo! Intrebati locatarii! Nu sunt indeajuns semnalarile facut e de noi? In alte tari nu au timp cetatenii sa semnaleze, ca autoritatile iau deja masuri. Miscati-va din birouri si vedeti cum sta treaba pe teren!