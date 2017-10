Încălzire cu gaze sau cu RADET? "Se practică amăgirea populaţiei"

Încălzire cu gaze sau cu RADET? "Se practică amăgirea populației"

Constănțenii plătesc de ani buni cea mai scumpă gigacalorie din țară. Autoritățile locale nu au reușit să găsească o soluție pentru a eficientiza costurile de producere și distribuire a energiei termice pentru a reduce prețul gigacaloriei. Singura variantă pentru a sprijini populația a fost acordarea subvenției generalizate, astfel încât costurile încălzirii să fie cât de cât suportabile. Chiar și așa, mulți dintre noi am ajuns să plătim căldura chiar și 1.000 de lei pe lună, la apartament.În aceste condiții, nici nu este de mirare că blocuri întregi s-au debranșat în ultimii ani de la sistemul centralizat de încălzire, cei mai mulți proprietari optând pentru centrale termice individuale, pe gaze naturale. Iar cei care au făcut asta de câțiva ani încoace susțin că deja și-ar fi amortizat cheltuielile.„Plăteam 800 - 900 de lei pe lună la încălzire, pentru un apartament de patru camere în care suntem doar două persoane. Am renunțat la RADET și am pus centrală termică. Aceasta este a treia iarnă și pot să spun că sunt foarte mulțumit. În primul rând, am apă caldă și căldură atunci când am nevoie și consum exact cât am nevoie. Nu aștept în frig până dă drumul RADET la căldură și nici nu stau cu geamurile deschise larg pentru că afară este cald și caloriferele frig în casă. Am cheltuit 8.000 de lei, deci pot să spun că mi-am recuperat toată investiția”, ne-a povestit Constantin B., din cartierul Inel II.Chiar și calculele specialiștilor arată că locuitorii din Constanța, Arad, Iași, Timișoara și Sibiu își pot amortiza costurile de achiziție a unei centrale termice în aproximativ doi ani, din cauza prețului mare la încălzirea centralizată. În medie, românii plătesc în jur de 3.200 de lei pentru o centrală termică în condensare, fie că vorbim de prima instalare sau de înlocuirea unui echipament de generație mai veche. Dacă se iau în calcul un apartament cu două camere, de aproximativ 60 de metri pătrați, costul mediu de achiziție a centralei termice și prețul gigacaloriei pe plan local, investiția este acoperită în doi ani.„Când ne referim la cele cinci orașe menționate mai sus, ulterior perioadei de amortizare, costurile de încălzire și apă caldă menajeră ce rezultă din folosirea unei centrale termice scad în medie cu 50 la sută față de costurile aferente sistemului centralizat de încălzire. Reducerea substanțială a valorii facturilor este, de altfel, unul din principalele motive pentru care românii aleg să instaleze sisteme proprii de încălzire”, precizează Cătălin Drăguleanu, managerul unei companii care comercializează centrale termice.Astfel, locuitorii orașului Constanța își pot amortiza banii investiți în achiziția unei centrale termice de apartament în aproximativ un an, în timp ce locuitorii din Arad, Iași, Timișoara și Sibiu își pot recupera investiția în aproximativ doi ani. În cazul unei prime instalări de centrală termică, media investiției inițiale este de 8.200 de lei. Pe lângă prețul de achiziție al centralei termice, se adaugă costurile necesare debranșării, realizării instalației de gaz, cele pentru efectuarea instalației de încălzire, radiatoare, robineți, țeavă și costul aferent autorizării în momentul punerii în funcțiune. În condițiile creșterii investiției totale, perioada de amortizare va crește direct proporțional. Pornind de la costurile totale cu achiziția și instalarea centralei termice, locuitorii din Constanța își pot recupera investiția în aproximativ trei ani.De cealaltă parte, conducerea RADET susține că numărul debranșărilor a scăzut, iar directorul general Liviu Popa i-a sfătuit pe constănțeni, ori de câte ori a avut ocazia, să nu se debranșeze, considerând că încălzirea centralizată rămâne cea mai ieftină variantă.„Se practică amăgirea populației cu prezentarea unor avantaje deosebite prin racordarea la gaze. Dacă se pun la socoteală costurile de montare, în jur de 10.000 - 15.000 de lei, cu durata de viață de aproximativ zece ani, dar și consumul de energie electrică pentru funcționarea centralei, de aproximativ 100 - 150 de lei pe lună, calculul lunar pleacă de la aproximativ 300-500 de lei, la care se mai adaugă și costul gazelor. Dacă cineva face calculul punctual, doar cu prețul gazelor, fără investiții de amortizat, este problema sa, dar și aceia sunt tot bani. În plus, în blocurile unde există debranșări, este obligatorie achitarea unei plăți comune”, declara, recent, directorul Liviu Popa.