Încă o maternitate a fost închisă!

Potrivit surselor citate, maternitatea Spitalului Elias este igienizată de două ori pe an - primăvara și iarna.



"La Spitalul Elias se face igienizarea maternității de două ori pe an. O dată primăvara și o dată iarnă. Este vorba despre o igienizare programată în această săptămână. De luni va fi funcțională. Este regula spitalului ca de două ori pe an să se facă igienizare. Cea de-a doua a igienizare a fost programată în cursul acestei săptămâni, luni maternitatea este din nou deschisă", au precizat sursele medicale.





Maternitatea Spitalului Elias este închisă pentru o igienizare programată, urmând să se deschidă luni, au declarat joi, pentru Agerpres, surse medicale.