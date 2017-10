Încă o lovitură dată Poştei Române din Constanţa!

Încă o lovitură dată Poștei Române din Constanța!

Reorganizarea Poștei Române, aflată cu un picior în groapă de mai bine de un an, a născut numeroase măsuri contradictorii. Conducerea companiei naționale a tăiat salariile, a micșorat normele de lucru, a pus la cale mii de disponibilizări și, acum, începe și rearanjările în teritoriu.În județul Constanța, ar putea dispărea aproape jumătate din oficiile poștale care au lucru cu publicul. Mai mult decât atât, se pune la cale mutarea centrului regional de tranzit în județul Galați. Consecințele: dispariția a cel puțin o sută de locuri de muncă și „plimbarea” coletelor pentru și de la Constanța prin Galați.„În subunitatea mare de la Gară, Centrul Regional de Tranzit, sunt aproximativ 100 de angajați care lucrează non-stop, în ture. Activitatea este permanentă, fiind o unitatea structurală prin care intră și ies toate coletele din județul Constanța și județele învecinate.S-a propus mutarea centrului la Galați, pe tipul celor de la ANAF. Astfel, toate aceste posturi sunt în pericol”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Florin Gheorghiu, liderul Sindicatului Liber Poșta Română Constanța.Număr incomparabil de coleteDincolo de situația incertă în care se află posturilor celor 100 de lucrători constănțeni, măsura dă destul de mult de gândit având în vedere volumul de colete către și dinspre Constanța, incomparabil mai mare decât cel către și dinspre Galați. Același lucru îl observă și liderul sindical. „Ar fi aberant ca acest centru regional să se mute la Galați. De exemplu, dacă avem 2.000 de colete dinspre București spre Constanța de ce ar trebui ca ele să ajungă mai întâi la Galați? Mai mult decât atât, puterea economică a județului Galați nu se compară cu puterea economică a județului Constanța, iar volumul de trimiteri de la Galați la București nu se compară cu cel de la Constanța la București. Nu aș vrea să mă gândesc că măsura are vreo legătură cu faptul că ministrul Telecomunicațiilor, Dan Nica, este din județul Galați”, a mai spus Florin Gheorghiu.Eventuala mutare a Centrului Regional de Tranzit de la Constanța la Galați ar întregi seria măsurilor deja luate de regionalizare a instituțiilor publice și de stat, confirmând într-un fel așa-zisele zvonuri privind înfiin-țarea regiunii Dobrogea, cu centrul regional la Galați.Servicii financiar-bancare și franciză la PoștăÎntre timp, printr-un comunicat sosit de la Biroul de Relații Publice, conducerea CNPR anunță că va introduce servicii financiar-bancare în oficiile poștale și sistemul de franciză. „Poșta Română intenționează să-și diversifice gama de prestații prin introducerea de servicii financiar-bancare în oficiile poștale. Proiectul va fi prezentat în perioada 6 august - 6 septembrie 2013 instituțiilor financiar-bancare interesate de colaborarea în acest domeniu cu Poșta Română. De asemenea, începând cu trimestrul al patrulea al anului 2013, va deveni operațional sistemul de franciză poștală, prin care persoanele fizice sau juridice interesate vor putea opera servicii poștale sub brandul Poșta Română”, se precizează în comunicat.Astfel, CNPR urmărește crearea unei oferte de produse și servicii bancare la nivel național, din punctul de vedere al acoperirii teritoriale, concretizată într-un proces puternic de bancarizare și incluziune financiară la nivel național. Proiectul va asigura accesul oricărui cetățean la produse și servicii bancare și va respecta legislația în domeniu.„Compania Națională Poșta Română parcurge un proces de restructurare și modernizare ce are ca obiective principale creșterea veniturilor, reducerea cheltuielilor, diminuarea datoriilor istorice ale companiei, asigurând astfel premisele creșterii competitivității Poștei Române pe piața serviciilor poștale, piață liberalizată începând cu luna ianuarie 2013”, mai precizează reprezentanții CNPR.În prezent, Poșta Română este lider pe piața serviciilor poștale în România și unicul prestator de serviciu poștal universal. Compania operează printr-o rețea de 5.600 de oficii poștale cu acoperire națională și are la ora actuală un număr de 32.000 de angajați.