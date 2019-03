Încă o investiție s-a dus pe apa sâmbetei! Proiectul extinderii Muzeului de Artă a picat

Deși conducerea instituției a obținut toate aprobările necesare, Muzeul de Artă din Constanța nu se va mai extinde. Proiectul european transfrontalier România- Bulgaria cu ajutorul căruia instituția de cultură ar fi trebuit să treacă printr-o schimbare totală a picat, din cauza partenerului bulgar, care nu a avut cinci ani încheiați de la precedentul proiect european.













Proiectul de suflet al conducerii Muzeului de Artă din Constanța, care constă în extinderea instituției de cultură, nu mai poate fi realizat, cel puțin nu la acest moment. Motivul? Partenerul bulgar care trebuia să se ocupe de lucrări trebuia să aibă, neapărat, cinci ani împliniți de la ultimul proiect european încheiat.

„Noi, când am depus proiectul, bulgarii au acceptat să-l preia, pentru că cei cinci ani expirau în februarie și proiectul ar fi urmat să înceapă în luna mai, deci ne-am fi încadrat. Au acceptat, iar după aceea, ca să găsească un motiv să nu ne finanțeze, au spus că nu avea cinci ani. Perioada amintită se încheia după ce am depus noi proiectul, dar înainte de a începe să se implementeze. Acum, acesta a fost preluat de către Direcția de proiecte a Consiliului Județean Constanța și dat, mai departe, la Ministerul Culturii. Încercăm să obținem aprobările de la București, pentru că am obținut până acum prea multe aprobări și este mare păcat, mai ales că aici s-ar construi o sală de conferințe, care este imperios necesară, o sală de expoziții, un laborator etc. Mi se pare complet nedrept ce s-a întâmplat, pentru că proiectul a fost foarte bine făcut”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Doina Păuleanu, directorul muzeului.

Desigur, pentru ca acest proiect să fie finalizat s-a avut în vedere și faptul că instituția are sediul lângă un monument istoric grupa A, respectiv prima Școala Românească din Constanța „Principele Ferdinand și Principesa Maria”, dar suficient cât să cuprindă două nivele. Dacă ministerul își va da acordul, construcția se va ridica pe niște stâlpi, întrucât la parter nu se poate face un zid închis, pentru că trebuie să se vadă monumentul și din spate.







Statuia Reginei Maria va fi mutată afară







De asemenea, în noul spațiu, ar fi efectuate o serie de amenajări interioare iar, în plus, se vor face un lift în muzeu, o rampă pentru persoanele cu handicap și multe alte lucruri pentru extinderea efectivă a muzeului.

„Desigur, muzeul este un spațiu superb, dar prefer să-l țin numai pentru evenimentele deosebite și când avem o conferință sau altă acțiune de alt gen, să avem o sală special amenajată, mai ales că acustica nu este bună în această sală, pentru că este foarte înaltă și sunetul reverberează. În plus, orașul nostru nu are o sală de conferințe corespunzătoare”, a adăugat criticul de artă.

Între timp, la muzeu se va rezolva o altă problemă: statuia Reginei Maria va fi mutată afară. „Avem, deja, toate aprobările și sper ca în vară s-o putem dezveli. Statuia este splendidă, o minunată sculptură de exterior, care va fi văzută altfel de afară, decât aici, înauntru, iar la final, orașul va rămâne cu o frumoasă statuie Oscar Han”, a completat Doina Păuleanu.