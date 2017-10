Încă nu-i momentul… oportun! Locurile de joacă din Constanţa, mizerii şi ruginituri

3

Ce cauta asta in primaria mea ?

Uite inca o dovada ca tot ce naste din pisica soareci mananca.Am spus de la inceput ca Decebal Fagadau este fiul lui Mazare.Uite dovada.Chiar ma sperie gandaul ca Fagadau a fost clonat din trabucul lui Mazare.Sa ne aducem aminte de momentul ianuarie 2012.Haiducul Mavrodin conduce lupta antibasista si antinazista de la Constanta.Liberalii din Constanta isi formeaza si ei un grup de aplaudaci.In urmatoare luni vor intra impreuna la guvernare.Un grup de patrioti romani antinazisti sprijiniti de Mazare si de Mavrodin instaleaza doua corturi in fata Primariei Constanta.Directorul Inspectoratului de Stat in Constructii, Petrisor Cruceanu,trimis probabil de pedelei,pleaca sa verifice legalitatea amplasarii corturilor lui Mavrodin.Aflat in pericol,haiducul Mavrodin se refugiaza in Primarie unde cere sprijinul lui Mazare care in acel moment se afla la "LUPTA CU ARMA IN MANA".Dialogul dintre inspectori si Stefan Voda este mai lung,dar sa ne reamintim doar cateva fraze.Mazare Voda:..."Ce ați venit să controlați? Ce căutați în Primărie? Ce căutați? Ce ați venit să anchetați aici? Ce căutați aici, LA MINE în Primărie?...Deci nu verificați nimic, mă, fraților! deci, LA MINE IN PRIMARIE NU AVETI CE SA CAUTATI, da ? Limpede ?" Istoria se repeta.Dupa 5 ani,Voda cel Frumos,fiul,sfideaza si el dialogul cu reprezentanti ai unei institutii de stat.Este numai o chestiune de timp.Fagadau a fost luat prin surprindere de revolta sorosistilor.Comisarul Horia Constantinescu va fi pus cu botul pe labe in cel mai scurt timp asa cum Mazare i-a pus cu botul pe labe,in 2012, pe toti inspectorii din constructii,pe procurorii constanteni,pe sefii MILITIEI locale,pe arhitecti,pe profesori,pe sefii partidelor de opozitie.Sa ne aducem aminte ca acest comisar "diochiat" ,acest "nazist",Horia Constantinescu a fost amenintat in public de un alt reprezentant al PSD-ului.N. Moga l-a amenintat pe comisar in cel mai ordinar stil mafiot,asa cum le sta bine caftangiilor din PSD.Procurorii constanteni s-au facut ca nu aud.Fotografiati-va langa comisar,faceti-va cate un selfie cu el,puneti-l in albumul vostru cu amintiri frumoase ca va fi demis in urmatoarele zile daca a avut "tupeul" sa-l intrebe de sanatate chiar pe marele Voda cel Frumos....P.S.-Apropo,haiducul Mavrodin,arma noastra secreta,berbecul nostru de asalt,asta cu care am spart usa Primariei,ce mai face ? Chiar azi avem nevoie de un berbec.Mavrodin era bun.Trebuie sa-i spargem biroul lui Voda cel scump la fața.