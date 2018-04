În weekend-ul trecut s-au aflat primele campioane în Europa

Ştire online publicată Joi, 19 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

In aceasta vara se disputa cea de- a 21-a editie a Campionatului Mondial de Fotbal . Competitia organizata de Rusia va avea la start 32 de echipe ai caror jucatori activeaza preponderent in ligile puternice ale Europei. Inaintea primului meci din 14 iunie, toate echipele au programate stagii de pregatire si acomodare in Rusia. Drept consecinta, campionatele de fotbal din Europa au programat ultimele meciuri ceva mai devreme decat in mod obisnuit. Acest lucru si faptul ca unele echipe au dominat competitiiile interne, au facut ca la mijlocul lunii aprilie sa cunoastem campioanele in cele mai multe dintre competitii.Duminica seara, Manchester City a devenit campioana Angliei in sezonul 2017-2018. ,,Cetatenii” puteau deveni campioni din weekend-ul trecut, dar au pierdut surprinzator pe teren propriu cu ocupanta pozitiei secunde, concitadina Manchester United, dupa ce la pauza aveau 2-0. La fel de surprinzator, ,,diavolii” au pierdut duminica seara pe Old Traford, 0-1 cu West Brom, iar diferenta intre cele doua echipe , cu 5 etape inaintea finalului de sezon, este de 16 puncte, consfintind triumful lui City.PSG a dezmembrat duminica seara echipa de pe locul 2, Monaco, scor 7-1. Cu 17 puncte avans si 5 etape de disputat, PSG este campioana in Franta. Ca si in cazul lui City, aceasta este o palida consolare a faptului ca nu au reusit mai multe in Liga Campionilor. Interesanta este, in Franta, disputa pentru cel de-al doilea loc ce duce in grupele Champions League. Monaco, Lyon si Marseille sunt despartite de doar 4 puncte, astfel incat totul este posibil.Bayern Munchen si-a asigurat al saselea titlu consecutiv in Bundesliga inca din weekendul trecut cand a invins pe Augsburg cu scorul de 4-1. Schalke, Dortmund, Leipzig si Leverkusen nu au putut tine pasul cu masinaria condusa de veteranul Jupp Heynches. Campioana Germaniei este calificata si in semifinalele Champions League unde va avea sansa revansei in fata campioanei Europei, Real Madrid. Bookmakerii agentiei de pariuri online Unibet acorda sanse aproximativ egale celor doua formatii pentru a castiga acest trofeu.PSV a cucerit titlul in Olanda chiar in fata contracandidatei Ajax Amsterdam pe care a batut-o cu un sec 3-0. Este cel de-al 24-lea titlu de campioana obtinut de PSV si al treilea in ultimii 4 ani.Juventus Torino, cu 6 puncte avans, si FC Barcelona cu 11 puncte avans, au luat optiuni serioase pentru a castiga titlurile in Italia si, respectiv, Spania. Mai disputat este campionatul in Belgia unde, cu 7 etape inainte de final, Club Brugge si Anderlecht sunt despartite de doar 3 puncte.