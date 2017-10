În viaţă, trebuie să facem şi fapte bune. Nota 10 pentru aceşti oameni!

În viață, trebuie să facem și fapte bune. Nota 10 pentru acești oameni!

Despre voluntariat se spune că poate fi o sursă bogată de învățare și dezvoltare, dar și o modalitate prin care îți poți oferi sprijinul fără a primi în schimb vreo recompensă materială. Și în Constanța, voluntariatul a devenit un mod de viață pentru mulți oameni, care, din dorința de a le oferi un sprijin celor nevoiași, își petrec timpul liber ajutând și dăruind.Fundația „Giovanni Bosco”, din Constanța, este locul în care copii sărmani de toate vârstele iau parte, zi de zi, la o serie de activități școlare, creative și sportive, pe care o mână de voluntari dedicați le coordonează cu drag și implicare de ani de zile. Anul trecut, Alexandra Ioniță a fost desemnată cel mai bun voluntar junior din România, iar Ileana Petre - cel mai bun voluntar senior, la Gala Națională a Voluntarilor. Amândouă își petrec timpul liber aici și reprezintă adevărate modele de responsabilitate socială pentru cei din tânăra generație și nu numai.„Am învățat să ofer din puținul meu“Alexandra Ioniță are 17 ani și de trei ani vine zilnic la fundație, unde pregătește, alături de copii, spectacole tematice, îi ajută pe aceștia să-și facă temele, socializează cu ei și se ocupă și de animație. Iubește copiii și spune că aici se simte ca acasă.„În cadrul fundației, noi susținem activități sportive, activități creative - lucru manual, pirogravură, dans, chitară, dar și activități școlare. Vin la fundație de trei ani și jumătate și deja mă simt ca acasă, deoarece suntem toți ca o familie și facem totul din iubire și cu iubire. Aici am cunoscut persoane noi, am învățat să ofer din puținul meu și altora și ce știu eu să îi învăț și pe alții. Am învățat să fiu mai bună, mai perseverentă, mi-am descoperit multe calități și am învățat să iubesc copiii și lucrurile mărunte”, spune Alexandra Ioniță.Tânăra le recomandă adolescenților de vârsta ei să dăruiască mai mult și să se apropie de activitățile de voluntariat, pentru că pot deveni mai buni, mai responsabili și mai atenți la cei din jurul lor.„Le recomand să facă mai mult pentru oamenii din jur, pentru ca aceștia să devină mai buni și să se apropie mai mult de voluntariat. Consider că, prin aceste activități, tinerii se pot descoperi pe ei înșiși și pot deveni persoane mai bune, care să ofere mai mult”, povestește Alexandra.„Am venit cu tot dragul în mijlocul acestor copii“Pe Ileana Petre am surprins-o, într-o sală de curs, în timp ce le oferea meditații unor copilași. Cu o privire blândă, un zâmbet plăcut și o voce caldă, aceasta a povestit de ce a ales să facă voluntariat la fundație și a mărturisit că a venit aici cu gândul de a oferi ceva și primește zilnic multă bucurie din partea copiilor.„M-am pensionat în anul 2013 și de atunci m-am simțit responsabilă să dau ceva societății în mijlocul căreia trăiesc. Cea mai frumoasă ocupație este cea legată de tineri. În tinerețe, aș fi vrut să devin profesoară, însă am studiat ingineria și am lucrat ca inginer, deci altă activitate și alte responsabilități, dar am rămas cu aceeași dorință neîmplinită. În momentul în care s-a ivit ocazia, iar timpul și sănătatea mi-au permis, m-am îndreptat spre această activitate. Într-o zi, la o slujbă de duminică, am auzit apelul acestei fundații, care avea nevoie de voluntari. Am venit cu tot dragul în mijlocul acestor copii. Am venit cu gândul de a oferi ceva și primesc, în schimb, foarte multă bucurie de la prietenii cei mai mici”, povestește Ileana Petre.Cu multă răbdare, aceasta îi pregătește pe copii, le explică, îi ascultă și îndrumă și spune că notele mari ale elevilor reprezintă cea mai bună răsplată pe care ar putea-o primi.„Îmi crește inima când vin copiii și îmi spun că au primit note mari. Știu că un bob bine semănat acum va da roade mai târziu. Vreau să schimb ceva în mentalitatea lor, să-i fac să înțeleagă că orice pas și gest contează”, mărturisește Ileana Petre.