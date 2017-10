În situaţii disperate! "Nu le pot lua copiilor de la gură, numai să dau bani la stat"

În situații disperate! "Nu le pot lua copiilor de la gură, numai să dau bani la stat"

În loc să scadă, numărul celor care vor să păcălească statul crește de la o zi la alta. Dacă, anul trecut, foștii șomeri aveau de dat înapoi Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă 188.327 lei, acum, suma a ajuns la 200.000 lei.Este vorba despre acei constănțeni care, din șomeri, și-au schimbat statutul, devenind angajați. Problema este că mulți dintre ei au încasat, în continuare, în mod necuvenit, bani de la stat. Sumele respective trebuie acum recuperate, doar că, de foarte multe ori, oamenii nu mai vor să restituie banii. O parte dintre ei spun că nu au de unde să-i dea înapoi.Angelica S. se află exact în această situație. Femeia ne-a declarat că nu are de achitat o sumă exorbitantă, dar salariul pe care-l încasează la acest moment de la firma la care s-a angajat îi limitează, efectiv, cheltuielile.„Dacă mai dau bani și la șomaj, pe lângă cei pe care trebuie să îi dau, în mod obligatoriu, la întreținere, curent, cablu și mai ales mâncare, rămân fără nimic. Sper ca la un moment dat să reușesc să-i dau înapoi, dar acum mă aflu în imposibilitatea de a face acest lucru. Nu le pot lua copiilor de la gură, numai să dau bani la stat”, ne-a mărturisit cu lacrimi în ochi femeia.Și Costel V. are bani de dat. „Aș vrea să le dau banii înapoi, dar dacă mai tai din veniturile pe care le încasez ca să dau bani la stat, tai din bugetul și așa sărac al familiei. Chiar și în aceste condiții, ne este foarte greu să ne descurcăm”, a explicat bărbatul.Cei care au de returnat sume mai mari au ajuns în situația aceasta, în general, după ce li s-au restructurat posturile. Astfel, ei au ridicat de la patroni mai multe salarii, iar după un timp, s-au angajat fără să anunțe, iar acum, această sumă se constituie în debit. Desigur, există și persoane care au de dat înapoi doar 3,5 lei, dar nici măcar aceste sume nu sunt achitate.„Legea e lege!“„Nu avem ce să le facem. Legea este lege și banii trebuie dați înapoi! Aceasta este politica de recuperare a debitelor, la rândul ei, Curtea de Conturi este foarte dură și nu avem încotro. Desigur, unele debite sunt foarte vechi, chiar din anul 2005”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul AJOFM Constanța, Gheorghe Bușu.Acesta a mai spus că, pentru recuperarea acestor bani, angajații agenției se duc în tot județul, dar încasările merg foarte greu.„Noi am inițiat chiar și o caravană și avem persoane care merg săptămânal la debitori, dar nu îi putem forța în niciun fel să plătească. Totuși, ei trebuie să știe că, în cazul refuzului repetat de neplată, se poate ajunge până la executare silită. Înainte de toate, însă, proaspeților salariați li se poate face poprire pe salarii, la care se adaugă penalitățile aferente”, a declarat și purtătorul de cuvânt al agenției, Adelina Vlad.Bineînțeles, de-a lungul timpului, s-au creat și situații tensionate între reprezentanții AJOFM și datornici.„Este clar că unii ne refuză categoric și nu vor să ne dea banii, motiv pentru care i-am acționat deja în instanță. Desigur, alții nu spun neapărat că nu vor să ni-i restituie, ci că pur și simplu nu îi au. În aceste condiții, de ce atunci când au luat zece salarii compensatorii i-au cheltuit atât de repede?”, au completat cei de la AJOFM.Ca urmare, soluția salvatoare rămâne ca cei care se află în impas financiar să dea banii cu țârâita, până când se ajunge la plata integrală a sumei de bani restante.