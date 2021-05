În sfârșit! Gardul Şcolii „Mihai Viteazul”, refăcut după 53 de ani

Din păcate, datorită terenului şi vechimii gardului, partea betonată a continuat să se degradeze. Mai mult decât atât, betonul s-a măcinat, încet-încet, formându-se găuri, pământul s-a surpat, betonul s-a înclinat, afectând şi partea de plasă, existând pericolul căderii peste elevi. Desigur, copiii sunt avertizaţi zilnic de către întreg personalul unităţii de învăţământ să nu se apropie prea tare de către gard, iar ei au înţeles acest lucru, neexistând probleme în acest sens.











Totuşi, partea de gard din spatele şcolii nu are baza din beton şi din cauza diferenţei de nivel faţă de blocurile alăturate, pământul s-a surpat, existând spaţii de aproximativ jumătate de metru între baza gardului şi sol, ceea ce permite intrarea câinilor maidanezi. Cam aceasta este situaţia acum.







Totuşi, după o mulţime de încercări fără rezolvare, anul acesta se întrevede o urmă de speranţă pentru ca acest gard să fie, în sfârşit, reabilitat.











„Anul trecut, în noiembrie 2020 s-a făcut o notă de fundamentare, după care, două luni mai târziu, o altă notă de fundamentare pentru lucrările ce vizează reabilitarea gardului nostru. De ce încă una? Pentru că, din punct de vedere contabil, anul 2021 înseamnă un nou an bugetar şi nota din noiembrie trebuia reînnoită. Vestea bună este că bugetul a fost aprobat, dar încă nu s-au dat bani şcolilor, dar îi aşteptăm pe la sfârşitul lunii mai. Ca urmare, avem speranţa că vom rezolva și această problemă. Ne bucurăm, totuși, că între timp nu am avut incidente de nici un fel. Până acum am avut când stare de urgenţă, când stare de alertă, dar copiii vor fi tentaţi să sară gardul. În plus, existând o serie de restricţii, nu a mai intrat nimeni”, a declarat pentru „Cuget Liber”, directorul şcolii, prof. Carmen Guguş.





Nu vă gândiţi că, în prezent, curtea şcolii nu are un gard, pentru că îl are, doar că acesta este vechi de 53 de ani, şi, ca orice lucru, timpul şi-a pus amprenta asupra lui, deteriorându-l câte puţin, câte puţin. De fapt, este o chestiune inevitabilă pentru orice lucru care nu este reabilitat, să se deterioreze. La ora actuală, şcoala este împrejmuită parţial, doar partea din faţă, de un gard realizat din beton, pe care sunt prinse nişte grilaje de plasă.