În sfârşit! Bicicletele gratuite ajung pe străzile din Constanţa şi Mamaia

În sfârșit! Bicicletele gratuite ajung pe străzile din Constanța și Mamaia

Au trecut aproape șase ani de când Constanța ar fi trebuit să aibă un sistem de închiriere biciclete, cu care turiștii și localnicii să se plimbe gratuit prin oraș și prin stațiunea Mamaia. După șase ani de bâlbâieli, amânări, licitații ratate, proiectul primăriei de a avea în oraș un sistem de bike-sharing va fi, în sfârșit, disponibil, în preajma mini-vacanței de 1 Mai.







390 de biciclete vor fi puse la dispoziția constănțenilor și a turiștilor. Proiectul „Black Sea Bike - Diversification of the tourism services in Constanța - Balchik cross border region by bike - BSB” urmărește utilizarea bicicletei ca o alternativă la alte mijloace de transport poluante, o alternativă ecologică pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

Orice turist sau localnic poate solicita, în mod gratuit, pe baza cărții de identitate, de la agențiile SPIT din Constanța, un card de utilizator. Cu acest card va putea să ridice, de la oricare din cele 24 de stații amplasate în oraș, o bicicletă.

„Pentru a putea folosi echipamentul, utilizatorii trebuie să respecte mai multe condiții: trebuie să fie înregistrați în sistem, să se încadreze între orele 7 și 24, de luni până duminică, ultima închiriere se poate face cu maximum două ore înainte de închiderea centrului, la ora 22. Echipamentul va putea fi ridicat și returnat de la orice stație de biciclete în regim self-service; utilizatorul poate închiria simultan doar o bicicletă. Bicicletele pot fi utilizate doar de persoanele de peste 14 ani, două ore, indiferent de numărul de închirieri zilnice. Intervalul minim între utilizări este de 10 minute. Nu pot fi subînchiriate, folosite la curse de biciclete, pentru transportul de pasageri sau în situații de vânt puternic sau furtuni”, explică reprezentanții Primăriei Constanța.

Sistemul de bike-sharing va fi întrerupt în lunile de iarnă, cel puțin în perioada 1 decembrie - 1 martie, sau atunci când condițiile meteo nu sunt favorabile.







Unde sunt amplasate stațiile pentru biciclete

24 de stații au fost amplasate, în total, atât în oraș, cât și în stațiunea Mamaia. Prima stație este lângă Biserica Greacă, a doua este pe strada Remus Opreanu, vizavi de Comandamentul Marinei, a treia în zona Poarta 1, la scările de la Termele Romane, apoi la intersecția străzilor Mircea cel Bătrân și Ștefan cel Mare, în fața Mozaicului, lângă Parcul Arheologic, la Sala Sporturilor, la intrare în parc, pe bulevardul Mamaia, în zona Capitol, în zona parcului din Tomis II - Victoria, în zona Dacia, la cele trei ceasuri, la City Park, la intrare în Parcul Tăbăcărie, în dreptul stației Suceava, la intersecția străzilor Cișmelei și Dispensarului, la zona de acces spre Campus, la intrare în Satul de Vacanță, la Păpădie, în zona Hotelului Perla, în zona Hotelurilor Meridian și Doina, în zona Hotelului Ovidiu, în zona Castel, în zona Iaki, pe varianta A - în parcarea cu panouri solare, în zona Hotelului Central, în zona Hotelului Dorna și pe bulevardul Mamaia, la Pescărie, și la Delfinariu.







Biciclete, dar fără piste

Rămâne însă de văzut pe unde ne vom putea plimba cu bicicletele, având în vedere că, în toți acești ani de când a fost demarat proiectul, nu a fost realizată decât pista scurtă de pe bulevardul Tomis, de la Capitol, până la Lupoaică. Turiștii care vor alege să viziteze Peninsula pe două roți mai au o șansă, pentru că multe străzi sunt în prezent pietonale, însă, trebuie să aibă mare grijă la pavelele sparte sau sărite, pentru că există pericol de accident.







Pe bulevardul Marinarilor, proaspăt reabilitat, nu a fost realizată pistă pentru bicicliști, din cauza pantei, spune primarul Decebal Făgădău, iar pe strada Traian, și ea recent refăcută, bicicliștii pot circula doar pe trotuar, căci cele două benzi de-abia sunt suficiente pentru traficul autovehiculelor.







Nici pe bulevardul Tomis, de la Capitol spre Dacia, nu au fost prevăzute piste, deși trotuarele au fost reabilitate de curând.