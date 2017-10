În satul lui Hagi, localnicii trăiesc din ajutoare sociale

Comuna Săcele, cu cele aproximativ 700 de familii, te întâmpină tăcută și săracă. Lipsurile se văd la tot pasul, iar speranța de mai bine stă doar în posibilii investitori și în tineri. Drumurile, care sunt într-o stare deplorabilă, lipsa locurilor de muncă, precum și numărul mare al celor care primesc ajutoare sociale sunt dovada sărăciei din comuna Săcele. O comună extrem de săracă, așa descrie viceprimarul Silvius Nițu, Săcele. „Avem atâta nevoie de bani, pentru atâtea lucruri, încât nu mai știm cum să o scoatem la capăt, să fie bine”, ne spune viceprimarul. Fără taxă de gunoi la Săcele Ca multe alte localități din județul Constanța, Săcele trebuie să închidă gropile de gunoi neconforme. „Avem două gropi de gunoi. Pe una am reușit s-o închidem, la începutul lunii august, cu bani de la bugetul local, aproximativ 300 de milioane de lei vechi. La a doua groapă, suntem în stadiu de execuție, însă am sistat lucrările din lipsă de bani”, a declarat viceprimarul, care speră ca în maxim o lună de zile să reușească să o închidă pentru a evita amenzile. „Am primit deja o amendă, pentru că nu am definitivat închiderea ambelor rampe, însă nu avem bani, iar Consiliul Județean Constanța nu ne ajută în niciun fel, nu mișcă”, a adăugat interlocutorul nostru. În prezent, reprezentanții Primăriei Săcele sunt în discuții cu o firmă care să vină să ridice gunoiul menajer de la punctele de colectare ce urmează să fie făcute. Aproximativ zece pubele selective de gunoi vor fi golite, la o săptămână sau două, de firma cu care se va încheia contractul. Întrebat dacă au luat în calcul introducerea unei taxe de gunoi, Silvius Nițu a spus: „Gradul de sărăcie este așa de mare la noi, că nici nu ne gândim la introducerea unei noi taxe. Oamenii nu au bani, nu au locuri de muncă, foarte mulți primesc ajutoare sociale, nu ar avea de unde să scoată bani din buzunar”. 535 de familii din 650 primesc ajutor de încălzire Localnicii din Săcele își lucrează pământul, din care mai ciupesc ceva bănuți, pentru că altă ofertă de muncă nu au. „În afară de cei care-și lucrează pământul, sunt câteva societăți agricole și de prelucrare și procesare a laptelui, care asigură în jur de 100-120 de locuri de muncă”, ne spune viceprimarul. În rest, localnicii au mai găsit locuri de muncă la firme de pază și protecție sau la Petromidia, în Năvodari. Alte 20 de joburi sunt asigurate de două societăți agricole din satul Traian, care aparține de Săcele. Ceilalți localnici primesc ajutor social. Din cele 650 de familii, câte sunt în Săcele, 535 au primit ajutor de încălzire anul trecut, iar anul acesta numărul familiilor care va primi lemne va crește. „Ne-am aprovizionat, în luna iunie, cu 200 de tone de lemne, care vor încălzi grădinița, școala și primăria”, a precizat reprezentantul primăriei din Săcele, neputând preciza încă numărul familiilor care vor beneficia de ajutor de încălzire în sezonul rece care se apropie. Drumurile, prioritate pentru edil Comuna Săcele are nevoie urgentă de bani pentru reabilitarea drumurilor, care arată jalnic. În acest sens, reprezentanții primăriei au întocmit un proiect pentru canalizare și reabilitarea drumurilor, însă sunt legați de mâini și de picioare în lipsa fondurilor. „Lipsa banilor ne ține în loc. Dacă CJC nu se uită și spre noi, e rău. Drumurile au mai fost cârpite, unde era musai nevoie, însă de 15 ani nu au mai fost refăcute și ar cam fi nevoie”, a completat Silvius Nițu. Apă potabilă cu porția, pe timpul verii Prin sat, pe uliță, mulți bătrâni se sprijină în baston și se uită în zare, în gol. Se interesează cât costă o mașină de lemne, însă când află că un metru cub de lemne este 160 de lei, pleacă mai departe. Nu mai au nicio speranță, trag aer adânc în piept și atât. Bătrânii care au mai rămas pe aceste meleaguri poartă pe față mâhnirea greutăților. „La noi a fost o perioadă mai bună, înainte de ’90. Era sistem de irigație, oamenii aveau locuri de muncă, dar, cu timpul, ne-a fost din ce în ce mai greu. Acum, pe timpul verii, nici apă nu avem zilnic, pentru că dacă oamenii irigă, nu ajunge la toată lumea”, ne povestește Niculae Răbuș, pensionar. De aceea, vara, apa ajunge la localnici cu porția, la trei zile. „Sunt oameni care nu au nici măcar pământ, mai lucrează la alții cu ziua, o duc rău. Investitorii nu sunt interesați de Săcele, pentru că localitatea nu are ieșire la mare, așa cum e Corbu, de lângă noi, de exemplu. Toți investitorii care au venit, s-au îndreptat către Corbu. Nici nu ar avea de ce să vină, ce să facă aici? Doar bătrânii trag la noi, când se pensionează”, adaugă nea Niculae. Un alt localnic pe care l-am întâlnit pe ulițele satului, Drăghiți Crăciun, pensionar și el, stă la sfat cu vecinii, se interesează, de câteva zile, de o mașină de lemne, însă își ia repede gândul de la ele, pentru că nu are bani. În prag de sezon rece, problema cea mai mare a localnicilor este achiziționarea lemnelor. Oamenilor le-a mai rămas doar speranța că investitorii care dau târcoale să se decidă să investească în localitatea unde s-a născut Gheorghe Hagi, ca să le fie și lor mai bine.