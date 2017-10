În România, consumul de produse ecologice este foarte scăzut, sub 1%

Consumul de produse ecologice reprezintă în România sub 1% din totalul alimentelor, în timp ce în partea occidentală a Europei media este de 3-5%, a declarat directorul general al Natura Land, Radu Panait. „În România, consumul de produse ecologice este foarte scăzut, sub 1% din totalul alimentelor. În Germania, de exemplu, consumul este de 5%, iar în Anglia și Austria de 3%. Media Europei de Vest este de 3-5%, iar în Ungaria a ajuns la 2%”, a declarat într-un interviu pentru NewsIn directorul general al companiei distribuitoare de produse ecologice și naturale Natura Land, Radu Panait. Potrivit acestuia, piața românească a produselor ecologice se situează mult sub media europeană din cauza lipsei procesatorilor. Cu toate acestea, valoarea pieței de produse ecologice se va situa între 5 și 10 milioane de euro, în 2008, creșterea anuală fiind de 10-20%, a precizat Radu Panait. „Problema pieței românești de produse ecologice este că nu avem procesatori. Materia primă românească este exportată, produsele sunt fabricate în străinătate și se întorc în țară de patru ori mai scumpe. Există câțiva producători mici care fabrică musli, paste sau făină, dar sunt puțini și nu acoperă toate produsele. Trebuie să apară și producătorii români”, a explicat directorul general al Natura Land. În prezent, Natura Land distribuie în România 60 de produse ecologice și naturale, ponderea celor naturale fiind de 25%. „Toate produsele pe care le distribuim sunt fabricate în afara țării. Dintre cele ecologice, cel mai bine se vând zahărul brun, făina integrală și siropul de arțar. Referitor la cele naturale, pâinea din secară și biscuiții crackers sunt pe primele locuri în topul vânzărilor”, a afirmat Radu Panait. Printre produsele ecologice pe care directorul Natura Land intenționează să le aducă în România se numără și produse cosmetice sau detergenți biodegradabili. Țările din care compania importă produsele ecologice și naturale sunt Belgia, Olanda, Italia, Polonia, Ungaria, Brazilia, Thailanda și Germania. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), în 2006, în România erau înregistrați 3.409 de operatori ecologici, iar în 2007 numărul acestora a crescut la 3.834. MADR estimează că în 2008 numărul operatorilor ecologici să depășească 4.000. În ce privește suprafața cultivată ecologic la nivel mondial, datele MADR arată că acesta se ridică la 31,4 milioane de hectare, România ocupând locul 16 în funcție de suprafața cultivată.