"În Piaţa Griviţei se fură la cântar!"

Constănțenii reclamă

"În Piața Griviței se fură la cântar!"

Pentru câteva kilograme de legume sau fructe, constănțenii trebuie să bage adânc mâna în buzunar la fiecare drum în piață. Toate sunt din ce în ce mai scumpe, dar nu pot să lipsească de pe masă. Lăcomia pie-țarilor este, însă, fără limite. Cum-părătorii acuză că, pe lângă adaosurile uriașe, sunt furați și la cântar.Dumitru Momescu, un cititor al cotidianului „Cuget Liber”, ne-a semnalat că această practică oneroasă este frecventă în Piața Griviței. „Sunt pățit. Mi s-a întâmplat să cumpăr de la mai mulți comercianți, fie legume, fie fructe și să constat, după ce am cântărit pungile la cântarul de control, montat în piață, că de fapt aveam cu 100 sau 150 de grame mai puțin decât cantitatea pentru care plătisem. Ne fură la cântar și nu este vorba de unul sau doi comercianți, sunt mai mulți care procedează astfel. Cântarele sunt vechi și ruginite, sunt bune de aruncat, dar le țin pentru că pot ei să le măsluiască. Am sesizat-o și pe șefa pieței, dar mi-a răspuns că piețarii sunt particulari și nu răspunde pentru cântarele lor”, a reclamat constănțeanul. Bărbatul spune că știe acum care sunt piețarii „inventivi” și îi ocolește, în plus este conștient că se fură cantități mici, dar „câte o sută de grame de la fiecare se adună, căci sunt convins că nu procedează așa doar cu mine”.Ce spun responsabilii piețelorÎn replică, autoritățile responsabile susțin că instrumentele pentru determinarea greutății sunt verificate periodic. „Cântarele din toate piețele sunt verificate metrologic, dacă se încadrează în parametrii legali. Chiar de curând am realizat un control și nu au fost descoperite nereguli. De altfel, nu am mai primit nicio reclamație cu privire la cântare”, ne-au declarat reprezentanți ai Direcției Regionale de Metrologie Legală Constanța.La rândul său, Nicolae Fronescu, șeful Direcției Piețe, Târguri și Oboare din cadrul Primăriei Constanța, a declarat pentru „Cuget Liber” că se iau toate măsurile pentru a preîntâmpina furtul la cântar: „Noi le ducem la Metrologie în fiecare an. O parte din cântarele folosite în piețe sunt ale noastre, puse la dispoziția comercianților. Bineînțeles, au dreptul să utilizeze cântarele proprii, dar și acestea trebuie să corespundă din punct de vedere metrologic”.În plus, șeful direcției răspunzătoare a subliniat că inspectorii primăriei merg în control în piețele de unde primesc reclamații. „Nu putem să fim prezenți peste tot, dar de câte ori avem o reclamație mergem în control. De aceea am montat și cântare de control, electronice, în fiecare piață, pentru a le oferi cumpărătorilor posibilitatea să verifice corectitudinea agenților comerciali. Cei care constată nereguli pot depune reclamații scrise sau verbale la intendenții piețelor și luăm măsuri”, a adăugat Nicolae Fronescu.Totodată, reclamații pot fi depuse și la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor, la poliție sau la Direcția Regională de Metrologie Legală.Metode prin care se fură la cântarVânzătorii sunt inventivi când vine vorba de metode de furat la cântar. Prin simpla agățare a pungilor de cântar, în spatele tasului, poate fi modificată greutatea. De asemenea, se poate agăța un elastic de bani de profilul care susține tasul și de cântar sau pot recurge la metodele deja renumite, de montarea de greutăți suplimentare sau de magneți pe cântar.Angajații Direcției de Metrologie Legală Constanța susțin că greutatea poate fi influențată inclusiv de poziționarea cântarului. De aceea, vă sfătuiesc dacă observați nereguli să le sesizați instituțiilor abilitate.